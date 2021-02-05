Уровень поддержки Путина в России упал ниже 30% – "Левада-центр"

Президента Российской Федерации Владимира Путина по состоянию на начало февраля 2021 года поддерживает только 29% граждан его страны.

Об этом свидетельствуют итоги опроса "Левада-центра". Примечательно, что с момента последнего замера в октябре рейтинг главы страны-агрессора упал сразу на 5% – ранее он был на уровне 34%.

Напомним, что в июле 2020 года был зафиксирован максимум падения уровня поддержки Путина в России – 23%. А самый высокий рейтинг у него был через год после оккупации в Крыма, в 2015, – 87%.

Уровень доверия к Владимиру Путину в России. "Левада-центр"

В целом с ноября 2017 года показатели доверия к действиям российского президента постоянно снижаются. Незначительный рост иногда фиксировался в пределах 1-2 процентных пунктов.

Что касается одобрения деятельности Путина, то сейчас оно закрепилось на уровне 64%. В разрезе разных возрастных категорий статистика выглядит так:

респонденты 18-24 лет – деятельность президента РФ одобряет 51%;

респонденты 25-39 лет – одобряют 57%.

При этом за год показатели значительно просели. Ведь в январе 2020 года действиями российского лидера были довольны 68% в группе 18-24 года и 62% в группе 25-39 лет.

Уровень одобрения действий президента РФ. "Левада-центр"

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2020 года в России разгорелся скандал из-за статьи Bloomberg о том, что рейтинг доверия россиян к Путину упал до 27%, что на тот момент было самым низким показателем за последние 14 лет. В посольстве России в США потребовали от агентства извинений.