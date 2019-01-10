МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Уровень "Бог" не сработал: умер мальчик, которому Путин обещал спасение

2.1тЧитать материал на украинском

В России умер трехлетний Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, которому президент России Владимир Путин обещал помочь во время пресс-конференции 20 декабря 2018 года.

Состояние ребенка резко ухудшилось в ночь на четверг, 10 января, сообщает "РИА Новости". Мальчик родился здоровым, в течение первого года жизни признаков болезни не было. В мае 2017 года, после того, как ребенок перенес вирусную инфекцию, его обследовали. Врачи диагностировали онкологическое заболевание четвертой стадии.

Мальчику провели три курса химиотерапии и оперативное лечение. В апреле 2018 года его выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение педиатра по месту жительства. Однако спустя два месяца был диагностирован рецидив заболевания.

Новости
''Хочет домой в ад!'' Путин вызвал шквал проклятий, прикоснувшись к свинье

Владимир Путин

Владимир Путин

Лига

Путин пообещал помочь ребенку, однако выяснилось, что мальчик неизлечим и может не перенести перелет в Испанию или Германию. Ему было рекомендовано продолжать паллиативную терапию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин отличился новым инцидентом с ребенком. В этот раз это была девочка.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
11
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Обоз и над этим будет глумиться? Хотя, судя по заголовку, уже начал...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Александрович Алексей, нет.... над тобой, ублюдком!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Александрович Алексей, да я помню какое здесь было веселье, когда сумасшедшая азиатка-няня ходила около метро в Москве с отрезанной ею детской головой. Как они ликовали и ссылались на силы сверху, которые покарали Московию. Мрази.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Доктор Смерть
Доктор Смерть
Как не выдержит перелет ? Что за бред ? Не вынесет 3 часа в лежачем состоянии ? А что лучше лечиться в нищей московии ? Просто московский клоп срал на этого ребенка , как и на всю пидерацию .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Доктор Смерть, если ты дебил, то зачем это всем показывать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги