Уровень "Бог" не сработал: умер мальчик, которому Путин обещал спасение

В России умер трехлетний Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, которому президент России Владимир Путин обещал помочь во время пресс-конференции 20 декабря 2018 года.

Состояние ребенка резко ухудшилось в ночь на четверг, 10 января, сообщает "РИА Новости". Мальчик родился здоровым, в течение первого года жизни признаков болезни не было. В мае 2017 года, после того, как ребенок перенес вирусную инфекцию, его обследовали. Врачи диагностировали онкологическое заболевание четвертой стадии.

Мальчику провели три курса химиотерапии и оперативное лечение. В апреле 2018 года его выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение педиатра по месту жительства. Однако спустя два месяца был диагностирован рецидив заболевания.

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Путин пообещал помочь ребенку, однако выяснилось, что мальчик неизлечим и может не перенести перелет в Испанию или Германию. Ему было рекомендовано продолжать паллиативную терапию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин отличился новым инцидентом с ребенком. В этот раз это была девочка.

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