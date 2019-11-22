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22 ноября • обновлено в 12:30
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Александр Невзоров
Александр Невзоров
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Унитазы победы

2.2т

Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях -торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана (8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом.

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В ближайшее время унитазы вероятно появятся в оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней, обвиты победными лентами и украшеные лавром. И это правильно. Большой трофей великой войны и должен быть представлен сдержано, но достойно.

Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юноармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на большем ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножью Мавзолея.

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Автор
Александр Невзоров Александр Невзоров
Темы
Российско-украинский конфликт Обострение в Азовском море
Место
Россия
Теги
Керченский пролив Новости России
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Говорят Омерыга готовит очередной пакет ссанкцый, рабочее название «унитазо-труселявые и ваще пинзец какие аццкие». За каждый комплект чистых труханов в Омерыгу будет запрещен въезд двух депутатов нелигитимной Думы. За обосранные - пострадает один депутат. За унитазы удар будет более мощным, там ограничения затронут Совет Федерации и администрацию президента. Никому не позволено воровать труселя у стратегического партнера Омерыги и лидера антироссийской коалицыи. СУГС, ёпста
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
как всегда Браво
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Смотри, Сашка, договоришься - штраф придется платить за клевету, а то чего и потяжелее впаяют и не посмотрят, что ты звезда "600 секунд". ))))))))))))))))))))))))))
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