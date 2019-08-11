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Уничтожится сама: стало известно о новом изобретении России

1.3т Читать материал на украинском

Госкорпорация "Роскосмос" в июне получила патент на изобретение саморазлагающегося спутника.

Об этом сообщили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

По замыслу конструкторов, космический аппарат в случае поломки или по окончании срока службы должен принять команду с Земли и самоуничтожиться без остатка.

Для этого предлагается использовать материалы, которые при нагревании минуют жидкую фазу и сразу переходят из твердого состояния в газообразное.

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Иллюстрация

Иллюстрация

RT

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Украина
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