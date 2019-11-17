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17 ноября • обновлено в 18:27
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"Умом Россию не понять!" В сети высмеяли сюрпризы на дорогах РФ

3.5т
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Жители высмеяли дорогу в России, из которой буквально "вырастает" прямо посередине столб.

Соответствующее видео было снято в Гороховецком районе Владимирской области и обнародовано в Telegram-канале "Подъем" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что работы по реконструкции дороги Фоминки – Заозёрье были выполнены в 2019 году. При чем, обошлись они бюджету региона в 113,5 миллионов рублей (42,8 млн грн), и еще 2,1 млн был потрачен на строительный контроль.

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Столб на дороге в России

Столб на дороге в России

Кадр из видео

"Умом Россию не понять, когда вот такие вещи происходят. Едешь себе и ненароком смотришь – хоп! – и столб стоит посреди дороги. Красота", – сказал автор ролика.

Столб на дороге в РФ

Столб на дороге в РФ

Кадр из видео

Это оказалось не все. Дальше на этом же участке дороги посреди полосы водитель увидел еще один столб.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России торжественно открыли отремонтированную дорогу, однако пользователи высмеяли качество проведенных работ в грязи.

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Место
Россия
Тег
дороги
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Pollak John
Pollak John
Раха страна дураков и пьяных буратин ))
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коршун федот
коршун федот
татоблявобше.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Дуракам палец покажи-они лопнут от смеха
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