"Умом Россию не понять!" В сети высмеяли сюрпризы на дорогах РФ

Жители высмеяли дорогу в России, из которой буквально "вырастает" прямо посередине столб.
Соответствующее видео было снято в Гороховецком районе Владимирской области и обнародовано в Telegram-канале "Подъем" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Уточняется, что работы по реконструкции дороги Фоминки – Заозёрье были выполнены в 2019 году. При чем, обошлись они бюджету региона в 113,5 миллионов рублей (42,8 млн грн), и еще 2,1 млн был потрачен на строительный контроль.
Столб на дороге в России
Кадр из видео
"Умом Россию не понять, когда вот такие вещи происходят. Едешь себе и ненароком смотришь – хоп! – и столб стоит посреди дороги. Красота", – сказал автор ролика.
Столб на дороге в РФ
Кадр из видео
Это оказалось не все. Дальше на этом же участке дороги посреди полосы водитель увидел еще один столб.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России торжественно открыли отремонтированную дорогу, однако пользователи высмеяли качество проведенных работ в грязи.
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