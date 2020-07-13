Меня удивили две вещи. Первая вещь лежит на поверхности – я не буду сейчас мочить Навального и оппозицию, — их надо жалеть, холить и лелеять, какая у нас оппозиция есть, такая и есть, то, что мы, делая меньше, чем оппозиция – мы с вами, но мы другой профессии, мы журналисты. Тем не менее, мы не просто о них рассказываем, мы еще начинаем их критиковать. Знаете, как говорят, что человек, который под судом или который болен — не надо критиковать. И я бы сказал, что то, что делает Навальный, это такая санинспекция – он показывает, как минимум, — когда-то, думаю, буде т целый фильм или толстая книга про этих мздоимцев, которые присосались и жируют. Он их всех показывает. Ну и ладно. И слава богу. А мы от него требуем все – и чтобы он понимал и то, и это, и идеи высказал. Все справедливо в отношении Навального, но просто, простите, он живой человек. И другие оппозиционеры — о них сейчас не будем говорить.

Значит, первая вещь, которая была мне понятна и она сейчас подтвердилась, и об этом долго и упорно говорит Павловский – то, что не попадают лозунги оппозиции в болевую точку общества, которые подняли бы общество. И на этом я делаю точку.

А теперь вторая вещь, которая меня действительно поразила. Это то, что регион вдруг взял и встал. За какого-то губернатора. Ну и действительно – умом Россию не понять. Этим, конечно, должны заняться социологи, и так далее. Я понимаю, насколько российское общество иррационально и насколько справедлива фраза "Российский бунт бессмысленный и беспощадный". Ну, насчет беспощадности я не знаю, — кроме того, это не бунт. Но есть вполне понятная вещь: казалось бы, "бессмысленный" — человека обвиняют то ли в одном убийстве, толи в нескольких убийствах. Но поскольку он сделал то, что перечислил Соломин, то люди не просто не отстраняются от него, а выходят за него на улицу. То есть, я не понимаю критерий российского общества данного, данного региона. Но можно сказать и шире. Ну, непонятно – вот просто люди взяли и вышли.

Что это для меня обозначает? Это обозначает справедливость утверждений тех людей, которые говорят, что в Российской Федерации все начнется неожиданно и все будет быстро. Причем, предугадать – сколько бы ни забрасывал Кремль деньгами, или что-то такое делал – все будет перпендикулярно. Я очень люблю говорить это: перпендикулярно. Это не будет следствие, это будет странное решение граждан, которых что-то – вот как в США с гибелью этого чернокожего. Полыхнула вся Америка.

Вот оно чего-то зреет и зреет, после этого вдруг — "бах" — да, прискорбный случай. Все могли бы сказать: ну да, такое случилось. Но простите, чтобы такое произошло – то есть, то, что делается сейчас в США. Так будет и здесь.

Поэтому я бы с этим поздравил Путина. Потому что не знает он Российскую Федерацию. Он только знает, что ее можно либо деньгами, либо силовиками. Но если бы он Россию знал, знал бы Кириенко, то они бы этого не сделали, потому что это потрясающий пример нашего незнания законов, по которым живет российское общество, — когда оно выходит, когда оно не выходит, что ему важно, а что неважно. Полная иррациональность этой истории и это не подарок для Путина. Вот и все.