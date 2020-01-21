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21 января • обновлено в 14:37
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Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наук Все статьи автора

Умная многоходовка Путина

1.3т

Путин меняет Конституцию, правительство уходит в отставку, все в напряжении, что же происходит? А происходит умная многоходовка Путина… Давайте её рассмотрим.

1. Уничтожь образование.

Вместо хорошо отлаженной системы образования в СССР введи новую “типа демократическую”, “как на Западе” и т.д. (выглядит сразу убедительно). На выходе получаешь: учатся родители, школьники порой не знают элементарного (например, что Земля круглая). Почему вспомнил образование СССР, потом России допутинской – да потому что знания, извините, в головы вкладывали, и приходилось запоминать. Опять же, мой дед имел по математике тройку ("твёрдую", как он говорил), но мог объяснить мне и в старших классах что-то, не говоря о младших. Если послушать опросы нынешних (оговорюсь – среднестатистических) школьников – они не знают ничего – 0. На пустое место можно положить, извините, всё что угодно, и оно переварится, потому что там не занято.

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2. Уничтожь медицину.

Она, опять же, была отлажена на доступном уровне в СССР, как и образование. Если вы думаете, что образовались эти системы на пустом месте, то это зря, многое было взято из опыта Германии и других стран. Не нужно было после революции 1917 года придумывать, нужно было взять то, что уже было хорошо отработано другими. В СССР и до реформ Путина везде существовали поликлиники, больницы, даже на несколько деревень или в посёлках была либо больница, либо фельдшерско-акушерский пункт со своим персоналом и скорой, чтобы можно было при необходимости доставить больного, например, в райцентр. И заметьте, строились они так, чтобы успеть реально оказать помощь больному. И это всё разрушил путинский режим, до этого всё ещё так-то, простите, держалось на местах.

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3. Уничтожь предприятия и рабочие места.

Это основной пункт, хотя он и третий. Началось при Ельцине и зацвело при Путине. Когда родителям негде работать, то их уже мало начинает трогать образование и медицина, они думают о том, где заработать. Очень умно.

4. Уничтожь города и посёлки.

Если не работают предприятия, нет работы, то всё в своё время разрушится, забросится и само рассыплется. Были деревни, были колхозы, были потом фермеры, аграрные компании… Были государственные предприятия, потом арендаторы или хозяева – всё равно… И пришла путинская система “поддержки”, которая никому не помогала развиваться, и девиз её – наложи себе в карман, забей на других. Просто жди, всё произойдёт и так, нужно просто время выждать.

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5. Уничтожь демографию.

Жирная точка или последняя капля – повысь пенсионный “срок”. И все сели. Дедов, бабок нет – внуков тоже. Рождаемости ноль. Ясельных групп нет, детсадов нет, школ нет в доступе (не берём крупные города), бабок и дедов тоже.

Пунктов можно написать много, но этого и так достаточно.

Начнём с 5, последнего пункта. Те обещания, которые были озвучены Путиным в послании к Федеральному Собранию 2020 про материнский капитал, когда начнут выполняться, то станут реальной помощью для любой молодой семьи и для тех, у кого есть уже дети. Смеяться над этим можно только в Москве или Санкт-Петербурге (но это уже под вопросом, он вам не Москва). Достаточно выехать из Москвы на 50-100 километров, и вы узнаете другую Россию, где нет денег, нет ничего – всё уже забрали. Где люди вспоминают, как раньше было хорошо (было ли?), но теперь это обросло невиданным чем-то, в смысле недостижимости. И вот вам материнский капитал, не нужно всё сравнивать с Москвой, на эти деньги молодые семьи реально начнут решать свои проблемы, не оглядываясь на дедушек и бабушек – своих родителей.

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Дай этим людям хоть какую-то работу или даже надежду на то, что она появится.

Восстанови заброшенные медпункты или больницы, а лучше построй с нуля (так деньги проще тырить).

И дай детям с 1 по 4 классы бесплатной еды. Может, кому-то и смешно, да только люди, которые считают свой бюджет из копеек, а не рублей, вздохнут с облегчением: их дети не будут голодными.

Вам смешно, что учителям будут доплачивать всего 5 тысяч рублей за классное руководство? Вы можете смеяться над этими 5 тысячами сколько угодно, но для огромного количества людей эти 5 тысяч – вопрос выживания.

Вы пренебрежительно фыркаете, услышав про 75 тысяч рублей для ветеранов и 50 тысяч для тружеников тыла? Вы вспоминаете при этом про обещания квартир для каждого ветерана? Вы вспоминаете, а люди не вспомнят, потому что на полученные деньги они решат какие-то свои насущные проблемы. Здесь не над чем смеяться, это жестокая реальность современной России.

Всё это хорошо продуманный план, беззатратный практически, всё шло в карман путинской шайки-лейки. И речь не только о его любимцах, а о выстроенной системе нынешней России. Это как революция 1917 года: разрушь и построй. И это тоже революция – только путинская. Другие методы, другое время.

Рукоплещем, товарищи!!! Всё происходит очень быстро, там было раньше, помните: телефон, телеграф… а здесь всё несколько по-иному.

Вы хотели перемен – пожалуйста, вы хотели революции – пожалуйста. Под вопросом только, на кого пойдём дальше.

Давайте не забывать ещё, что при Ленине церкви в основном были разрушены не в момент революции, а через несколько лет, когда наступил повальный голод и люди в буквальном смысле съедали друг друга. Вот тогда им было не до церквей и не до духовных ценностей. Давайте не забывать, что Микояном все заводы (лучшие!) были закуплены в Америке, а с оборудованием шли и стандарты качества, чтобы эти заводы давали хорошие советские продукты. Давайте не забывать, что образование и медицина были бесплатными и в других странах (на разном уровне), и там были уже разработаны свои стандарты. Давайте не забывать, что хрущёвки, которые дали многим крышу над головой, были разработаны учёными Германии и учёными других стран (в плане квадратуры), это называлось примерно так: сколько нужно метров на человека, чтобы он мог нормально функционировать, а сколько нельзя метров, а то снесёт ему башку, дорогие товарищи. Давайте вспомним про 6 соток дач (приусадебных хозяйств). Если так – то это для себя, а больше – это уже для роскоши, товарищи.

А теперь изменим Конституцию!!! И всё. Революция 2020. Быстро? Ну а революции когда-то делались медленно? Без промедления, товарищи!

Мы свой, мы новый Мир построим, и вы все нам здесь не Указ! Можете в своих международных судах принимать что угодно, а у нас свой Мир, построенный на пустом месте. Вот так-то, товарищи.

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Автор
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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: Блог Дениса Мещерского
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