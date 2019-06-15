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"Умиротворяют диктатора": Каспаров предупредил об опасности отмены санкций против РФ

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Европейский Союз сейчас испытывает проблемы с сохранением санкционного режима против России за аннексию Крыма и войну на Донбассе, мощные силы требуют их отмены.

Это связано не с успехами российской дипломатии, а с успехами пропутинских лоббистов и агентуры, которые действуют на Западе совершенно открыто и безнаказанно, написал в блоге на OBOZREVATEL оппозиционер Гарри Каспаров.

"Из-за российских денег западные политические и бизнес лидеры закрывают глаза на вопиющие преступления путинского режима. Лоббисты требуют отменить санкции, а истеблишмент Германии нацелен на максимальные выгоды от сотрудничества с Россией. Пропаганда не имеет там никаких преград. Это очень опасная тенденция, ведь неизбежно несет новый акт агрессии. Мы не можем умиротворять диктатора, бросая ему одну-две подачки. Хорошо, что у лоббистов пока нет достаточных ресурсов пробить защитные органы Запада", – сказал политик.

Санкции против России

Санкции против России

Крым.Реалии

Из-за такой позиции ЕС, по словам Каспарова, неудивительно, что российская делегация может в скором времени вернуться в ПАСЕ. Это предсказуемо, ведь Россия платит взносы, а многие правозащитные организации открыто лоббирует ее возвращение.

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"Это связано с правами человека, мол, мы не можем исключать Россию, ведь тогда ее граждане потеряют возможность обращаться в Страсбургский суд. Это, конечно, важно, но позиция лукавая. Россия совершает международные преступления и игнорирует свои же обязательства. Чем скорее рухнет путинский режим, тем больше шансов у россиян будет на правосудие внутри своей страны", – резюмировал Каспаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС накажет Россию санкциями еще на год из-за Крыма.

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Темы
Российско-украинский конфликтСанкции против РоссииАннексия КрымаРоссийская военная угроза
Персоны
Гарри КаспаровВладимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости Россиисанкции война
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леня зе
леня зе
ты гля как армянский еврей вайнштейн .гражданин хорватии переживает .очечько дымит.
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