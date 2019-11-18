17 ноября 1937 года лидер Палаты лордов Британии лорд Галифакс встретился с Гитлером для разрешения "проблемы Судет" мирным путём, а в октябре 1938 года Судеты были оккупированны.
Сегодня современные "галифаксы" умиротворяют следующего международного агрессора №1. Тема - Украина.
А ведь получи Россия реальный отпор от цивилизованного мира и стран СНГ в 1992-м в "Приднестровье", никакой Грузии и Украины в 2008-м и 2014-м не случилось бы.
И сегодня за политику умиротворения 1992 года в Молдове расплачиваются все и какой будет конечная цена - не знает никто.
Как тогда рассуждали. Ну, постреляют русские каких-то молдаван на Днестре и успокоятся. Большое дело... Да и вообще эти молдаване как-то переживут, а нас не тронут, мы же братья, свои ребята, откупимся молдаванами, от них не убудет.
А оно вот как в итоге вышло...
Тогда, в 1992-м на Днестре, умиротворение Кремля стоило более 1000 убитых. 400 Молдова, 600 "Приднестровье" и 14 армия ВС РФ. Более 5 тысяч раненных, разрушения, горе, разделённые семьи...
Выводов никто не сделал.
В Украине счёт уже пошёл на десятки тысяч - выводов никто не делает.
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