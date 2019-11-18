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18 ноября • обновлено в 08:06
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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Умиротворение Кремля обходится в десятки тысяч жертв

1.3т

17 ноября 1937 года лидер Палаты лордов Британии лорд Галифакс встретился с Гитлером для разрешения "проблемы Судет" мирным путём, а в октябре 1938 года Судеты были оккупированны.

Сегодня современные "галифаксы" умиротворяют следующего международного агрессора №1. Тема - Украина.

А ведь получи Россия реальный отпор от цивилизованного мира и стран СНГ в 1992-м в "Приднестровье", никакой Грузии и Украины в 2008-м и 2014-м не случилось бы.

И сегодня за политику умиротворения 1992 года в Молдове расплачиваются все и какой будет конечная цена - не знает никто.

Как тогда рассуждали. Ну, постреляют русские каких-то молдаван на Днестре и успокоятся. Большое дело... Да и вообще эти молдаване как-то переживут, а нас не тронут, мы же братья, свои ребята, откупимся молдаванами, от них не убудет.

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А оно вот как в итоге вышло...

Тогда, в 1992-м на Днестре, умиротворение Кремля стоило более 1000 убитых. 400 Молдова, 600 "Приднестровье" и 14 армия ВС РФ. Более 5 тысяч раненных, разрушения, горе, разделённые семьи...

Выводов никто не сделал.

В Украине счёт уже пошёл на десятки тысяч - выводов никто не делает.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России война
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Ой, это мой любимый автор. Что-то не зажег он сегодня. Без огонька.
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