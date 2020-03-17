Умерла вдова Юрия Гагарина

Вдова советского космонавта Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов РФ.

Юрий Гагарин с женой Валентиной

Валентина Гагарина (в девичестве Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге.

27 октября 1957 года в Оренбурге она вышла замуж за летчика Юрия Гагарина.

После смерти мужа жила в Московской области, не давала интервью.

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