Умерла автор одного из самых знаменитых текстов времен перестройки в СССР: чем она разозлила власть

В Санкт-Петербурге на 82-м году жизни умерла российский публицист и политик Нина Андреева.

О смерти Андреевой сообщил сайт незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков, которую она возглавляла.

Нина Андреева получила известность во время перестройки, в марте 1988 года, после публикации ее письма под названием "Не могу поступаться принципами" в редакцию газеты "Советская Россия".

В письме – впервые в официальной советской печати – содержалась критика проводимой Михаилом Горбачевым политики перестройки с ортодоксальных коммунистических позиций, в частности, прозвучали аргументы в защиту Иосифа Сталина. Имя Нины Андреевой стало нарицательным обозначением сталинистов, а ее письмо стало известно как "манифест антиперестроечных сил".

На момент публикации письма Андреева была преподавателем кафедры физической химии Ленинградского технологического института. Автор осуждала как критику в адрес Сталина и советского прошлого, так и всех, кто, по ее мнению, в рядах КПСС отклонялся от принципов марксизма-ленинизма.

Нина Андреева vkpb-skb.ru

Материал был воспринят как сигнал к новому политическому курсу. Статью высоко оценил член Политбюро Егор Лигачев, считавшийся вторым человеком в партии. Он впоследствии отрицал, что сам был инициатором публикации этой статьи или ее автором.

Горбачев на заседании Политбюро выступил с ее осуждением, и 5 апреля 1988 года официальный орган ЦК КПСС "Правда" опубликовал статью "Принципы перестройки: революционность мышления и действий", в которой текст Андреевой осуждался, а курс на перестройку провозглашался неизменным.

Фактически после публикации этого материала, автором которого считается Александр Яковлев, критика Сталина в печати только усилилась, а политические реформы начали подготавливаться более быстрыми темпами.

Андреева занялась политикой, возглавив общество "Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы", а в 1991 году – Всесоюзную коммунистическую партию большевиков, которая так и не была зарегистрирована. Никакой серьезной роли в политической жизни ни сама Андреева, ни ее организации более не сыграли.

Нина Андреева vkpb-skb.ru

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