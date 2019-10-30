Умер самый старый человек в мире. Фото

В поселке Алча Астраханской области России умерла самая старая жительница планеты Танзиля Бисембеева.

Ей было 125 лет. Об этом сообщает "Российская газета". Похороны состоялись на родовом деревенском кладбище.

Россиянка была внесена в Книгу рекордов России и с января 2019 года считалась самым пожилым человеком на планете. В то же время в Книге рекордов Гиннесса старейшим человеком на планете, чей возраст был подтвержден документально, считается француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня.

Согласно книге Гиннеса, на данный момент самый старый человек на планете – японка Канэ Танака. Ей 116 лет.

Умерла самая старая жительница планеты Танзиля Бисембеева Книга рекордов России

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января 2019 года умерла самая старая украинка.

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