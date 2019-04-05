Умер предшественник Путина

Умер третий директор ФСБ, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Николай Ковалев.

Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов в Facebook. Ковалев умер на 71-м году.

"Впервые он избрался в Думу в 1999 году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память", — сказано в сообщении.

Ковалев служил в ФСБ с 1974 года, а после развала Советского Союза был заместителем начальника московского отделения Федеральной службы контрразведки.

В 1996 году при президенте Борисе Ельцине был назначен директором ФСБ. На этой должности спустя два года его сменил нынешний глава РФ Владимир Путин.

Владимир Путин и Николай Ковалев zampolit.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России в возрасте 80 лет умер известный конструктор Путина, создавший оружие массового поражения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.