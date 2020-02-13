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13 февраля • обновлено в 08:13
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Умер легендарный советский разведчик Ботян

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Легендарный советский разведчик, белорус Алексей Ботян умер на 104 году жизни. Он воевал против нацистской Германии, в том числе, на территории нынешней Украины.

Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Иванов, передает РИА Новости.

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Только 10 февраля Ботяну исполнилось 103 года. Он участвовал во множестве диверсионных операций на территории Беларуси. В 1945 году разведчик, узнав о намерении фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в Польше, заминировал склад боеприпасов, сорвав планы гитлеровцев. Хлынувшая вода должна была уничтожить польский Краков, но благодаря Ботяну этого не произошло.

В районе города Овруч Житомирской области провел операцию по подрыву Овручского гебитскомиссариата, уничтожив около 80 вражеских офицеров в сентябре 1943 года. А уже в ноябре город удалось освободить от захватчиков.

Умер легендарный советский разведчик Ботян

Умер легендарный советский разведчик Ботян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба внешней разведки России рассекретила имена семи разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в безопасность страны".

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Слава защитникам Отечества! Слава Красной Армии!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Zhikharev Dmitry, він герой, а ти недалекий дурень, що плутає грішне з праведним.
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