Легендарный советский разведчик, белорус Алексей Ботян умер на 104 году жизни. Он воевал против нацистской Германии, в том числе, на территории нынешней Украины.

Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Иванов, передает РИА Новости.

Только 10 февраля Ботяну исполнилось 103 года. Он участвовал во множестве диверсионных операций на территории Беларуси. В 1945 году разведчик, узнав о намерении фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в Польше, заминировал склад боеприпасов, сорвав планы гитлеровцев. Хлынувшая вода должна была уничтожить польский Краков, но благодаря Ботяну этого не произошло.

В районе города Овруч Житомирской области провел операцию по подрыву Овручского гебитскомиссариата, уничтожив около 80 вражеских офицеров в сентябре 1943 года. А уже в ноябре город удалось освободить от захватчиков.

Умер легендарный советский разведчик Ботян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба внешней разведки России рассекретила имена семи разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в безопасность страны".

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