Умер легендарный композитор Сергей Березин

В понедельник, 5 августа, в возрасте 81 года скончался основатель вокально-инструментального ансамбля "Пламя", известный российский композитор Сергей Березин.

Об этом сообщила в Instagram поэтесса Лариса Рубальская. Информацию подтвердила и директор группы "Пламя" Гелена Дорфман.

"Да, это произошло, Сергей Владимирович скончался", – поделилась она.

Сергей Березин News.ru

Сергей Березин и Лариса Рубальская ekskluziv-smi.ru

Сергей Березин родился 31 октября 1937 года, он известен как автор песен "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу". Его композиции исполняли Лев Лещенко, Николай Караченцов, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский.

В 1988 году композитор получил звание Заслуженного артиста РСФСР, в 2001 году – Народного артиста РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на 85 году жизни умер легендарный музыкант, Народный артист Вилли Токарев.

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