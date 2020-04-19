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19 апреля • обновлено в 09:56
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Умер известный российский писатель и журналист Кабаков

2.3т
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В России на 77-м году жизни умер писатель и журналист Александр Кабаков. Он был автором культовых произведений "Последний герой", "Невозвращенец" и других.

Об этом в своем Facebook написал артист Ефим Шифрин, а также несколько друзей писателя.

"Умер Саша Кабаков. Нету слов из-за плотности нынешних уходов. Светлая память. Сколько раз еще придется повторить до конца этого кромешного года "светлая память, светлая память...", – написал Шифрин.

Кабаков родился 22 октября 1943 года в Новосибирске. Его карьера журналиста началась с работы в газете "Гудок" в 1972 году. Затем он работал в "Московских новостях", "Коммерсанте", "Столичной вечерней газете" и "Новом очевидце". В последние годы Кабаков был главным редактором журнала "Саквояж СВ".

Александр Кабаков

Александр Кабаков

Интерфакс

Особую популярность он получил после выхода в 1989 году романа-антиутопии "Невозвращенец". Через несколько лет по этому произведению был снят одноименный фильм. Среди других его книг - "Сочинитель", "Поход Кристаповича" и "Последний герой".

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине марта умер знаменитый оперный певец, народный артист Украины Анатолий Мокренко.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
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