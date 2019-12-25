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25 декабря • обновлено в 19:47
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Умер известный российский писатель и поэт Бушин: чем прославился

1.7т
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В возрасте 95 лет умер советский и российский писатель, публицист, журналист и литературный критик Владимир Бушин.

Об этом сообщило издание Lenta.ru. Причина смерти не уточняется.

Случившееся прокомментировал писатель Александр Проханов. Он назвал Бушина примером для всех, кто стремится к "этическому совершенству, безупречному литературному стилю, чистоте и возвышенности помыслов".

"Бушин — это человек-эталон. Среди множества хаотических, наполненных переменами современных явлений должны существовать эталоны", — сказал он.

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Владимир Бушин

Владимир Бушин

Рен ТВ

Владимир Бушин родился 24 января 1924 года. В 1951-м он окончил Литературный институт имени Горького, а позднее — Московский юридический институт. После получения высшего образования он работал в "Литературной газете", "Литературе и жизни", журналах "Молодая гвардия" и "Дружба народов", а с конца 80-х публиковался в газетах "День", "Завтра", "Советская Россия", "Правда", "Патриот", "Молния", "Дуэль" и "Своими именами".

В своих публикациях Бушин часто отстаивал идеалы СССР и критиковал российских политиков. Среди наиболее известных его работ — "Неизвестный Солженицын", "Злобный навет на великую Победу", "Махинаторы. Кого ждет Колыма", и "Россия. Сталин. Сталинград. Великая Победа и великое поражение".

Владимир Бушин

Владимир Бушин

bouriac.narod.ru

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
умер журналист
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