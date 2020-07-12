В Екатеринбурге умер главный свидетель по делу о гибели группы Дятлова Михаил Шаравин.

Как передает URA.RU, о его смерти сообщил руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

"Михаил Петрович скончался 3 июля. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель", – заявил он.

Шаравину было 84 года. Церемония прощания с ним состоялась при ограниченном количестве присутствующих. Место погребения пока неизвестно.

Шаравин был первым, кто обнаружил палатку "дятловцев" на склоне горы Холатчахль. Палатка была разрезана и порвана. Тела туристов, также при помощи Шаравина, были обнаружены за 50 метров от нее, в лесу и на склоне горы.

Как писал OBOZREVATEL, эксперт-юрист Андрей Курьяков сообщил, что основной причиной гибели туристов на перевале Дятлова стало схождение снежной лавины, которая накрыла туристов.