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17 сентября • обновлено в 11:24
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Уличили в сексе с ребенком: в России произошло ЧП с экс-полицейским

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В Ульяновске (Россия) с пятого этажа жилого дома выпал и насмерть разбился бывший майор полиции. Недавно его уволили из-за подозрения в сексуальном насилии над ребенком.

Об этом сообщает 73online.ru. ЧП произошло еще 9 сентября, однако о нем стало известно только 17 сентября.

Тело погибшего обнаружили на земле рядом с домом. В момент трагедии он был дома один, предсмертной записки мужчина не оставил. Следственные органы проводят проверку.

В России из окна выпал бывший полицейский

В России из окна выпал бывший полицейский

korrespondent.net

Новости
Поймали в России: Украине выдали педофила, издевавшегося над 11-летней девочкой

За несколько дней до гибели мужчину уволили из органов внутренних дел, так он стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в сексуальной связи с несовершеннолетней.

Как писал OBOZREVATEL, директор православной гимназии в Якутии (Россия) оказался педофилом с многолетним стажем.

Отец Мелетий отправился за решетку на 17 лет. Ему вменяли в вину 87 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков. Доказать смогли только 46, но суду этого хватило.

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Новости России педофилы
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