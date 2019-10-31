"Не гавкай!" У Соловьева устроили показушную драку украинцев: видео

Украинские политологи Василий Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы топ-пропагандиста России Владимир Соловьева.

Подтверждающее видео опубликовал в Twitter сам рупор Кремля (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что эксперты начали выяснять отношения во время рекламной паузы. "Ты смотри, гавкает он. Еще раз гавкнешь, нос разобью", – крикнул Семченко пособнику российской пропаганды Вакарову и набросился на коллегу. Тот также ответил кулаками.

Украинцы подрались в студии Соловьева Скриншот из видео

"Вы оба у меня в гостях, ану прекратите!" – наигранно вмешался в конфликт Соловьев, позвав на подмогу охрану.

"Я его сейчас вырублю", – послышалось в ответ от одного из политологов.

Пользователи бурно отреагировали на потасовку, обратив внимание, что Соловьев специально создает в студии подобные ситуации, пытаясь привлечь зрителей.

"Если не секрет, сколько стоят эти ваши "украинские эксперты?", "Клоуны отрабатывают копейку", "Шоу за деньги устроили", "Какой зритель, такая и передача", "Ага, верим", – написали в комментариях.

ЭКСКЛЮЗИВ



Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев выгнал с эфира экспертов, которые устроили потасовку в студии из-за Украины.

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