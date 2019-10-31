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1 ноября • обновлено в 00:37
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"Не гавкай!" У Соловьева устроили показушную драку украинцев: видео

1.7т Читать материал на украинском

Украинские политологи Василий Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы топ-пропагандиста России Владимир Соловьева.

Подтверждающее видео опубликовал в Twitter сам рупор Кремля (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что эксперты начали выяснять отношения во время рекламной паузы. "Ты смотри, гавкает он. Еще раз гавкнешь, нос разобью", – крикнул Семченко пособнику российской пропаганды Вакарову и набросился на коллегу. Тот также ответил кулаками.

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Украинцы подрались в студии Соловьева

Украинцы подрались в студии Соловьева

Скриншот из видео

"Вы оба у меня в гостях, ану прекратите!" – наигранно вмешался в конфликт Соловьев, позвав на подмогу охрану.

"Я его сейчас вырублю", – послышалось в ответ от одного из политологов.

Пользователи бурно отреагировали на потасовку, обратив внимание, что Соловьев специально создает в студии подобные ситуации, пытаясь привлечь зрителей.

"Если не секрет, сколько стоят эти ваши "украинские эксперты?", "Клоуны отрабатывают копейку", "Шоу за деньги устроили", "Какой зритель, такая и передача", "Ага, верим", – написали в комментариях.

"Не гавкай!" У Соловьева устроили показушную драку украинцев: видео
"Не гавкай!" У Соловьева устроили показушную драку украинцев: видео
"Не гавкай!" У Соловьева устроили показушную драку украинцев: видео
"Не гавкай!" У Соловьева устроили показушную драку украинцев: видео
"Не гавкай!" У Соловьева устроили показушную драку украинцев: видео
"Не гавкай!" У Соловьева устроили показушную драку украинцев: видео
"Не гавкай!" У Соловьева устроили показушную драку украинцев: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев выгнал с эфира экспертов, которые устроили потасовку в студии из-за Украины.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Героям слава
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну да...толи дело когда полупокер Мосейчук нападал на Семченко со спины с железной палкой.
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