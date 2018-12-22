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''Украинцы – отдельный народ'': к Путину пришло ''прозрение'' из-за Томоса

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Президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции 20 декабря впервые признал, что украинский народ существует отдельно от РФ.

На это обратил внимание экс-советник российского лидера, экономист Андрей Илларионов в своем микроблоге на Livejournal.

"Как уже отмечалось, главной практической новостью позавчерашней пресс-конференции стало заявление о начале поглощения Кремлем Беларуси. Важнейшей же ее идеологической новостью стало признание Путиным существования отдельного украинского народа", – уточнил он.

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Илларионов обратил внимание, что Путин как будто специально несколько раз произнес фразы, недвусмысленно свидетельствовавшие о том, что он перестал ставить знак равенства между двумя народами.

Владимир Путин

Владимир Путин

Пресс-служба Кремля

"Когда в ходе пресс-конференции Путин впервые назвал украинский народ существующим отдельно от русского народа, мне показалось, что либо я ослышался, либо он оговорился", – добавил Илларионов.

Он также привел в пример те фразы президента РФ, которые доказывают его признание украинского народа, как обособленного от России.

"Мы не стремимся и не будем поддерживать политики, связанной с расколом, с растаскиванием русского и украинского народов", "Они растаскивают русский и украинский народы, вот что они делают", "Это тоже делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами".

"Да, Путин говорит о "злых силах", "растаскивающих" и "разрывающих" два народа, но теперь он говорит не об одном, а о двух народах! А ведь еще совсем недавно его занимала страшная химера – о едином российском народе", – отметил Илларионов.

Владимир Путин

Владимир Путин

Пресс-служба Кремля

Он напомнил, что с 2010 по 2017 годы Путин сделал несколько заявлений, в которых подчеркивал единство белорусского, украинского и российского народов. Он утверждал, что "украинец от русского ничем не отличается".

По мнению экономиста, на точку зрения Путина повлиял Томос про автокефалию украинской церкви, получение которого ожидается в январе следующего года.

"В любимой путинской идеологической формуле – "единый рынок, общий язык, общая вера, власть князя", сплачивающей, с его точки зрения, в "единую российскую нацию" русских, украинцев и белорусов, внезапно обнаружилась незалатываемая прореха – раскол в общей православной вере. Раскол, проявляющийся, согласно пояснениям Путина, в разрыве единственной духовной связи между двумя нашими народами, а именно в прекращении поминания на проповедях в украинских церквях имени г-на Гундяева (патриарх РПЦ Кирилл. – Ред)", – пояснил Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин пугал ядерной войной, которая может уничтожить планету и цивилизацию, а также открестился от аннексии украинского Крыма и пригрозил Украине ''кровавыми последствиями'' из-за единой церкви.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНезависимость УПЦ
Персоны
Владимир ПутинАндрей Илларионов
Место
Россия
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Графский Степан
Графский Степан
Даже сам Варфоломей боится совместную службу с раскольниками провести, а хохложопые идиоты всё верят в свою каноничность))
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