В России заявили, что россияне и украинцы исторически всегда были одним народом, который позже превратился в врагов.

Об этом сказано в материале "Комсомольской правды". Также, опрошенные изданием эксперты утверждают, что слова "Украина" якобы не было в словаре, выпущенном Академией наук СССР.

"Мы можем взять трехтомник "Воссоединения Украины с Россией", выпущенный Академией наук СССР к 300-летию Переяславской рады, и обнаружим, что слова "Украина" там вообще нет! Кроме современного заглавия. Ни в польском, ни в русском, ни малороссийском массиве документов это слово не встречается", - заявил историк и публицист Егор Холмогоров.

При этом старший научный сотрудник Института российской истории Андрей Марчуков заявляет, что в те времена там жил единый "русский народ".

"Где бы он ни жил тогда - в Киеве, Галиче, Владимире-на-Клязьме, Москве или Витебске, - народ этот был един - культурой, верой и самосознанием", - считает он.

По мнению издания, неоспоримым свидетельством единства народа является "Повесть временных лет" XIII века.

"Вот только у летописи есть два списка, две версии - "Лаврентьевская" и "Ипатьевская". Одна с севера - из суздальских земель, другая - из мест, что называются сейчас Западной Украиной. Возможно, это первое материальное свидетельство начинающегося разделения народа", - сказано в статье.

Пропагандисты називают Украину частью Древней Руси, которая якобы лишь через много веков стала себя так называть.

"Разделение Древней Руси на части, одна из которых через много веков назовет себя Украиной, это история про "доброго" следователя и "злого". "Злому" не веришь подсознательно. Северная Русь видела в монголо-татарском иге только жестоких и алчных завоевателей и считала, что рано или поздно, но переработает эту агрессивную биомассу самостоятельно - приручит или уничтожит. Западная Русь, наоборот, пыталась найти заступников среди третьих лиц, доверилась "доброжелателям" в овечьих шкурах и заплатила за это собой. Другой цены не было", - сказано в материале.

Пропагандисты заявляют, что Украина не смогла вернуть свою национальную идентичность.

"А вот свою национальную идентичность вернуть назад оказалось невозможно - нет такой кнопки в Истории. А вот кнопка "манкурт" есть - красная, торчит на самом видном месте. И кнопки "зависть" и "самобытность" рядом… Жестокий урок, который уже много веков продолжает учить Украина. Звонка пока не было. "Звонок - для учителя", - сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросам "Левада-центра", одним из главных врагов россияне считают Украину.

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