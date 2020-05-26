Украинский почтовый сервис META внесли в базу "пособников" спецслужб России

Тимур Григоренко Новости России 11:46, 26.05.2020 Обновлено: 12:12, 26.05.2020

Украинский почтовый сервис поисковика МЕТА (webmail.meta.ua) внесли в российский реестр, обязав предоставлять данные Роскомнадзору и ФСБ России.

Как сообщает "РосКомСвобода", МЕТА стал первым украинским интернет-ресурсом, который оказался в базе организаторов распространения информации (ОРИ).

Отмечается, что сайты, зарегистрированы Роскомнадзором в качестве ОРИ, обязаны собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным российским госорганам.

МЕТА внесли в российский реестр
Скриншот

Например, ФСБ может запросить личные данные пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объеме сообщений и прочее.

"Вполне возможно, что с META произошла похожая ситуация, как с некоторыми другими иностранными сервисами, когда Роскомнадзор вносил их в реестр без уведомления о том, какие обязанности на них теперь возлагаются. Однако в публичном поле владельцы сервиса пока никак свои взаимоотношения с российскими силовиками и надзорными органами не комментировали", – отмечено в публикации.

МЕТА
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России заблокировал на территории страны сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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