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Украинская армия разбила важнейший террикон "ДНР": впечатляющие фото

1.8тЧитать материал на украинском

Украинские военные разгромили один из главных терриконов "ДНР" — "Крокодил".

Как известно, российско-террористические войска на своих интернет-ресурсах привыкли подчеркивать, что именно он был опорой и основой для обороны Донецка с западного направления на окраине Петровского района, с которого контролируется и дорога Красногоровка — Марьинка, а также сами поселки. Об этом сообщается на странице 24-й омбр имени короля Даниила в Faceook.

Именно оттуда боевики осуществляли систематические обстрелы с применением ПТРК, СПГ, ДШК, а также минометов калибра 82 мм.

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"Несколько дней назад, благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих королевской бригады, было осуществлено успешное огневое поражение позиций противника на "Крокодиле", — отмечается в Сети.

Террикон "Крокодил"

Террикон "Крокодил"

facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил"

Террикон "Крокодил"

facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил"

Террикон "Крокодил"

facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил"

Террикон "Крокодил"

facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил"

Террикон "Крокодил"

facebook.com/zaliznabrygada

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы ''ДНР'' сообщили о крупных потерях на Донбассе в период с 1 января по 14 февраля 2019 года.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Правильно ВСУ делают, кацапофашистов надо бить нещадно на нашей земле, пусть какашнутые балалаечники убираются к себе в Педерашку и неважно в каком виде: живые или подохшие.
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