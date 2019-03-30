Украинская армия разбила важнейший террикон "ДНР": впечатляющие фото

Украинские военные разгромили один из главных терриконов "ДНР" — "Крокодил".

Как известно, российско-террористические войска на своих интернет-ресурсах привыкли подчеркивать, что именно он был опорой и основой для обороны Донецка с западного направления на окраине Петровского района, с которого контролируется и дорога Красногоровка — Марьинка, а также сами поселки. Об этом сообщается на странице 24-й омбр имени короля Даниила в Faceook.

Именно оттуда боевики осуществляли систематические обстрелы с применением ПТРК, СПГ, ДШК, а также минометов калибра 82 мм.

"Несколько дней назад, благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих королевской бригады, было осуществлено успешное огневое поражение позиций противника на "Крокодиле", — отмечается в Сети.

Террикон "Крокодил" facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил" facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил" facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил" facebook.com/zaliznabrygada

Террикон "Крокодил" facebook.com/zaliznabrygada

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы ''ДНР'' сообщили о крупных потерях на Донбассе в период с 1 января по 14 февраля 2019 года.

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