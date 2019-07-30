Украинец забил до смерти мужчину в центре Москвы: видео 18+

В Москве 32-летний уроженец Украины забил до смерти мужчину.

Об этом в телеграм-канале информирует Life Shot, опубликовав видео инцидента (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Компания выпивала во дворах на Большой Садовой ранним утром. Начали выяснять отношения. В дело пошли кулаки. Когда один из "бойцов" отрубился, второго это не остановило. С сигаретой в зубах, улыбаясь и позируя на камеру, он продолжил один за одним наносить удары собутыльнику ногой по голове. А потом схватил его за одежду и швырнул о землю", - сказано в сообщении.

"После чудовищной расправы избитый 40-летний мужчина прожил еще неделю. Он умер в больнице. Перечисление его травм заняло более 10 строчек в отчёте врачей", - пишет источник.

Накануне убийцу задержали. Утверждается, что им оказался 32-летний уроженец Украины, который подрабатывал разнорабочим в московской автомастерской.

Внимание, видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Германии жестоко убили молодую заробитчанку из Украины.

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