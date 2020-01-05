Украинец уже месяц терроризирует города России, "минируя" все подряд – СМИ

Российские спецслужбы подозревают в минировании сотен школ, детских садиков, судов по всей стране злоумышленников из Украины.

Как сообщает Русская служба ВВС, к такому выводу пришли московские правоохранители. По словам одного из собеседников издания, анализ сумм, похищенных у потерпевших от краха Wex, выявил одного клиента, у которого на бирже зависли около 120 биткоинов.

"Предположительно, он ранее мог жить в Киеве, его могут звать Сергей", – пояснил источник журналистов..

Информацию о таком клиенте без указания имени подтвердил собеседник, знакомый с администрацией биржи Wex. Два источника в руководстве мэрии Москвы рассказали, что сообщения о минировании поступают с территории Украины. "Расследованием занимается [руководитель главного управления МВД по Москве Олег] Баранов",– говорит один из них и подтверждают другой. Все собеседники говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены комментировать эту тему.

Биржа BTC-e и ее правопреемник Wex действительно были популярны на пространстве всего СНГ, в том числе в Украине. По состоянию на октябрь 2014 года на ней было почти 600 тысяч клиентов, из них 20% были русскоговорящими, следует из доклада неправительственной организации Global Witness.

Одно время юридическое лицо биржи – британская компания Always Efficient LLP – была записана на жителя село Кирово (сейчас – Таврическое) Запорожской области Украины Андрея Швеца.

Пример сообщения о минировании

Возможный лжеминер держал небольшой криптовалютный "обменник", поэтому как минимум часть этих 120 биткоинов принадлежали не ему, а клиентам. "Очевидно, что его прижимают – люди требуют свои деньги", – продолжает источник, близкий к правоохранительным органам.

"Среди клиентов биржи есть те, кто продавал квартиры и вкладывался в "крипту", есть майнеры, кто много лет майнил и все свои средства держал на бирже", – говорит представитель инициативной группы пользователей Wex Александр Терентьев. Майнинг – процесс генерации криптовалюты с использованием компьютеров.

"Кто-то держал обменник и пользовался биржей для взаиморасчетов. Несомненно, такие люди сейчас находятся в отчаянии, и я не удивлюсь, если минером является клиент биржи", – рассуждает Терентьев.

Также издание сообщает, что за последние месяцы минировали практически все, что можно. Всего с конца ноября 2019 года петербургские суды получили около 180 сигналов о возможном наличии бомб. Помимо судов за последний месяц будничными для Петербурга стали минирования торговых центров, школ, больниц и детских садов. Только 26 декабря в городе эвакуировали 32 тысячи человек, писала "Фонтанка".

В Москве с конца ноября были "заминированы" более 10 тысяч объектов, а эвакуация затронула в общей сложности более 1 млн человек, сообщал Интерфакс со ссылкой на свой источник. С середины декабря волна эвакуаций накрыла Дальний Восток.

Как сообщает OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который сообщил о бомбе в Офисе президента Украины. Выяснилось, что лжеминер "мстил" власти.

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