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"Украина войдет в состав России": Жириновский дал Зеленскому два года

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил о скором разделе Украины и возвращении всей территории страны в состав России.

Свой "прогноз" по ситуации в Украине Жириновский изложил на странице в Telegram. Происходящее в стране он назвал "раком четвертой стадии, а метастазы уже пошли по всему организму".

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"Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, "заукраинских" националистов, которые уже почувствовали запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать", – заявил Жириновский.

"Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", – поделился скандальный политик своими фантазиями.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

"Новые Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский заявлял, что Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством, если решит навредить Крымскому мосту.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Жириновский Владимир Зеленский
Место
Россия
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Serov Oleg
Serov Oleg
судьба окраины легко предсказуема...весь запад будет поделен между польшей,венгрией,румынией,а на базе крупных областей будут образованы независимые республики-харьковская,днепропетровская,одесская,запорожская.....ну,и чубатому скоту небольшую площадь отведут,типа зоопарка..
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Тарас Бор
Тарас Бор
Serov Oleg,похоже в педерации у Жирика хватает "соратников" по диагнозу.Ты бы лучше занялся изучением китайского языка,дурик.В недалёком будущем государственного на территории залесья.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Такой чемодан ни кто не хочет брать...ни Ывропа ни Амерыка!!! Весьмирснами тупо наблюдает как МАНДАнутые пауки, жрут сами себя и уменьшают численность свiдомой отары!!
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Лелека Лариса
Лелека Лариса
Жирік закінчений маразматик наведіть порядок у себе бо скоро в гімні і горілці потопитеся.але може і у вас настане час повстання і таких як ти виженуть сраним віником.
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