"Украина войдет в состав России": Жириновский дал Зеленскому два года

Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил о скором разделе Украины и возвращении всей территории страны в состав России.

Свой "прогноз" по ситуации в Украине Жириновский изложил на странице в Telegram. Происходящее в стране он назвал "раком четвертой стадии, а метастазы уже пошли по всему организму".

"Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, "заукраинских" националистов, которые уже почувствовали запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать", – заявил Жириновский.

"Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", – поделился скандальный политик своими фантазиями.

Владимир Жириновский "Новые Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский заявлял, что Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством, если решит навредить Крымскому мосту.

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