Лев Толстой "Хаджи-Мурат": "Вернувшись в свой аул, Садо нашёл свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжёны, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик... был привезён мёртвым к мечети ... Он был проткнут штыком в спину. ...Женщина ... в разорванной на груди рубахе, открывающей её старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Вой женщин слышался во всех домах и на площадях ...

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть...

О ненависти к русским никто не говорил.

Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти.

Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения".

Написаны эти строки были в конце 1890-х - начале 1900-х. Что изменилось с тех пор? По сути - ничего. Любой народ после близкого знакомства с "русским миром" испытывает к нему примерно одинаковые чувства. Вот 5 лет назад и Украина в полной мере столкнулась с "освободителями".

Надеюсь, что на сей раз выводы будут правильными - ошибки прошлого повторять нельзя. Просто нельзя. Это жизненно опасно для государственности Украины и каждого украинского гражданина.

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