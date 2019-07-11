Украина предложила переименовать Россию: в Кремле огрызнулись

Предложение советника президента Украины, кандидата в депутаты от партии "Слуга народа" Никиты Потураева переименовать Россию является чушью.

Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей странице в Facebook. Он добавил, что сочувствует президент Украины Владимиру Зеленскому, имеющему таких помощников.

"Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того чтобы помогать ему разгребать завалы, которых в Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно", — написал он.

Франц Клинцевич РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить и заполнять документы на том языке, который они выберут.

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