Во главе угла все тесней и тревожнее. Пахнет "новичком" и санкциями. Навальный выздоравливает, еще три лаборатории обнаружили следы химического оружия. Говорящие головы в ящике домогаются данных от ФРГ: без них , мол, нельзя возбудить уголовное дело. Хотя ежу понятно, что можно. Сведений о химсоставе пластикового стаканчика, нокаутировавшего омоновца, для возбуждения дела не потребовалось. А сейчас и того проще: как равноправный член ОЗХО, Россия легко может запросить данные из шведских или французских лабораторий. Но почему-то не запрашивает, предпочитая клеймить бундесвер и валять дурочку Машу под звуки "Калинки-Малинки".

Отступать некуда. В мире давно всем всё ясно, остается уповать на хор отечественных попугаев: "Вы предъявите ваши данные, скоты!" Однако на дворе XXI век и даже попугаи начинают сомневаться.

Аналогичный случай с Бимом и Бомом произошел в славной Белоруссии. По словам народного акына А.А.Проханова, славянский витязь Лукашенко уберег страну от приватизации, сохранил достижения социализма и народное счастье. Свое лукашенковское счастье белорусский народ терпел на удивление долго. Но в конце концов даже ему надоело. В Кремле в ответ раскинули умом и предсказуемо выбрали самый безнадежный вариант: в очередной раз поддержать витязя. Реструктурировать старый кредит в миллиард долларов и срочно дать новый, еще на полтора миллиарда. Что, конечно, дела не спасет, потому что золотовалютные резервы Белоруссии составляют всего 7.5 миллиардов, из которых лишь половина в ликвидной форме. До конца года около 3 миллиардов уйдет за обслуживание прочих долгов. В общей сложности за время пребывания у власти славный витязь получил от России более 100 млрд. долларов в виде нефтегазовых дотаций. А результат? Результат на улицах Минска.

Тут еще Сербия воткнула свой братский нож в нашу гостеприимную спину. А что, были сомнения? Зато сколько бабла герои невидимого фронта отмыли по пути к этому победному свершению.

В Крыму негодуют из-за дефицита пресной воды. Жалуются в ООН на подлую Украину. Постойте, братья! Не вы ли аплодировали профессиональным вралям: "Мы на Родине. Теперь хоть камни с неба!". Вот камни (сухие) как раз и подвезли. Получите и распишитесь, пожалуйста. Камни вам, а вралям внеочередные талоны на повидло — за креатив.

Итак, с помощью оплаченных нашими налогами костоломов, номенклатуры и попугаев Раши Тудеян, дедушка Лука свое население под контролем все-таки удержит. Как и ожидалось. Однако процесс деградации на этом не остановится. Скоро тулупчик из заячьих рублей в очередной раз треснет — вместе со сказкой про народное счастье. Но ситуация будет уже другой: белорусам куда как наглядно показали, на чьих штыках, рублях и вралях держится батька. Поэтому следующий всплеск сопротивления неизбежно приобретет уже антироссийский привкус: спасибо старшему брату за счастливое детство.

А ведь у Кремля был в запасе вполне адекватный армянский вариант. Когда старый злокачественный нарост аккуратно устраняется и начинается сюжет с новым лидером — более популярным и вменяемым. Тем более, с Турцией и Азербайджаном в соседях никакой Пашинян слишком далеко от России все равно не уйдет. В Белоруссии роль условного Пашиняна мог сыграть дуэт Колесникова-Бабарико. (Может, еще и сыграет? Но с каждым днем верится все трудней). Они популярны и договороспособны. Бабарико вообще человек "Газпрома"; в отличие от Лукашенко, он вырос в среде, где принято возвращать кредиты и выполнять обещания.

Кажется, то, что надо? Но нет: глава угла не велит. Слишком наглядный пример эффективности гражданского протеста. Выходцам из КГБ/НКВД такое как серпом по горячему сердцу и чистым рукам. Кроме того, у Белоруссии, в отличие от Армении, прямой выход на Запад. Уйдут же за кордон, поганцы!! Товарищи из угла прекрасно знают, что не в силах предложить соседям что-то более привлекательное и конкурентоспособное по сравнению с европейской моделью. Зато они всегда готовы поддержать любого сукина сына деньгами (не слишком большими), штыками (купленными в "Военторге") и попугаями (этого добра у них как раз в избытке). В ложной надежде, что сукин сын в итоге будет "нашим". Хотя бы тот словом и делом упорно доказывал обратное.

В конце концов лукашенковский режим все равно развалится в силу экономической и социальной неэффективности. Как развалились (каждый по-своему) режимы Милошевича, Хоннекера, Чаушеску, Януковича, Ярузельского и всего великого-могучего чугунного совка. И Россия опять окажется агрессивным, токсичным и тупым соседом – на этот раз уже в глазах белорусов. Естественно, профессионалы назовут этот провал беспрецедентным укреплением Русского мира. На то они и профессионалы. Это же действительно надо было суметь: за 5-10 лет из ближайшего по культуре, языку и религии украинского народа, сотни лет жившего рядом, заполучить врага. Невероятный стратегический успех.

Но виноват, конечно, Запад. Бандеровцы. Не угол же! Хотя, кажется, несложно заметить: раз во главе угла стоит сталинский совок, значит судьба всей геометрической конструкции предопределена заранее. Вопрос лишь в сроках и форме грядущего развала – более или менее кровавой.

Видеть врага в российской вертикали учатся не только украинцы и белорусы. К очереди пристроился и третий братский народ — собственно русский. Жизненная практика ударными темпами приближает его к неприятному открытию: державный Красный Уголок, любовно обустроенный витязями из КГБ, комфортен лишь для самих витязей. Ну, может, еще для их обслуги и нукеров. Но ни в коей мере не для так называемых "широких народных масс", "населения" или "трудящихся". Их витязи эксплуатируют, держат в черном теле, лечат пропагандой и жестко обрубают любые попытки мирно протестовать через избирательный бюллетень.

Меж тем через две недели возобновляется суд по Боингу МН-17. Попугаи, понятно, затянут старую патриотическую песенку "А вы докажите!" Хотя почти всем (за исключением людей с положительной реакцией на Вассермана) давно понятно: придется платить. Из бюджета, т.е. за счет "населения". С негодованием, нотами протеста, сплоченными шеренгами, сжатыми кулаками, осипшим голосом и скошенными от постоянного вранья глазами.

Спасители отечества; что с них взять. Оставляют на теле планеты организованные по уголовным понятиям черные дыры: Приднестровье, Абхазия, Ю. Осетия, ДНР/ЛНР…

Вы оглянитесь, милые. Мир за 20 лет уехал далеко вперед. Опять. По всем направлениям – от экономики, демографии, образования и медицины, до масс-спектроскопии, хроматографии и интернет-технологий. Еще недавно мы были были членами "восьмерки". Сейчас плечом к плечу с Сирией и Ираном балансируем на грани страны-изгоя. Украина блистательно потеряна. Следом идет Белоруссия. Россия будет третьей. Экономика деградирует, рубль падает, пропагандистский визг растет. По номинальному ВВП мы где-то на уровне 10-12-го места, рядом с Австралией, Канадой и Южной Кореей. По ВВП на душу населения вообще в шестом десятке, ниже Латвии, Литвы и Эстонии.

Но виноваты, конечно, вредители, саботажники и предатели. Как же с ними без славной плеяды КГБ/НКВД, "Новичка", костоломов и вралей?!

Никак. Ибо они во главе угла. Токсичность – фирменный знак и уникальный для XXI века вклад нашего вертикали в сокровищницу мировой цивилизации. Господи, какая тоска.

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