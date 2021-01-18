Украина отреагировала на выход России из Договора об открытом небе

Россия своим выходом из Договора об открытом небе (ДВН) уничтожает европейскую архитектуру безопасности и разрушает международные режимы контроля над вооружениями.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Украины. В МИД напомнили, что РФ грубо нарушала ДВН в течение 2009-2020 годов, в частности путем сокращения зоны его применения из-за оккупации части территорий Украины и Грузии.

"Украина неоднократно призывала РФ прекратить нарушение договора и восстановить зоны его применения в рамках суверенной украинской территории", – подчеркивается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что Россия подрывает фундаментальные нормы и принципы международного права.

"Договор об открытом небе остается важным юридически обязывающим международным соглашением в сфере контроля над вооружениями, которое обеспечивает транспарентность между государствами-участниками путем осуществления наблюдательных полетов над территорией друг друга", – отметили в МИД.

Только в 2015-2020 годах Украина осуществила 50 наблюдательных полетов и приняла на своей территории 53 наблюдательные миссии.

"В частности 5-7 декабря 2018 года была принята чрезвычайная миссия США в составе многонациональной команды наблюдателей США, Канады, Германии, Великобритании, Франции и Румынии с целью изучения и деэскалации ситуации в результате вооруженного нападения военно-морских и воздушных сил РФ на корабельно-катерную группу ВМС Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января Российская Федерация сообщила о начале внутригосударственных процедур выхода из Договора об открытом небе.