Украина – не Россия: Невзоров резко ответил на путинское "мы же братья"

Украинцы и россияне не один народ, ведь у них очевидна огромная разница культур.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал российский журналист Александр Невзоров.

"Украина не знала крепостного права. Украина имеет совершенно другую историю. Такую же кровавую, потому что история – вообще всегда штука кровавая. Мы плохо ее знаем и всегда имеем дело не с фактами, а с вероятностями", – отметил он.

Владимир Путин

Невзоров подчеркнул, что Украина всегда была местом, где было ощутимо влияние западных стран.

"Цивилизационное влияние Запада имело возможность ломать эту вечную ордынскую согнутость и злобу на весь мир, желание самоизолироваться. Это была та граница, которая легко поддавалась на воздействия западной цивилизации. И этим всегда была Украина отлична от России. Поэтому говорить даже о каких-то единых государствообразующих корнях тоже нельзя", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин назвал россиян и украинцев одним народом, при этом оскорбив наших сограждан.

Ранее Путин также заявлял, что для него русский, белорусский и украинский народы едины.

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