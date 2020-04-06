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6 апреля • обновлено в 16:04
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Украина – не Россия: Невзоров резко ответил на путинское "мы же братья"

4.4т
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Украинцы и россияне не один народ, ведь у них очевидна огромная разница культур.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал российский журналист Александр Невзоров.

"Украина не знала крепостного права. Украина имеет совершенно другую историю. Такую же кровавую, потому что история – вообще всегда штука кровавая. Мы плохо ее знаем и всегда имеем дело не с фактами, а с вероятностями", – отметил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Невзоров подчеркнул, что Украина всегда была местом, где было ощутимо влияние западных стран.

"Цивилизационное влияние Запада имело возможность ломать эту вечную ордынскую согнутость и злобу на весь мир, желание самоизолироваться. Это была та граница, которая легко поддавалась на воздействия западной цивилизации. И этим всегда была Украина отлична от России. Поэтому говорить даже о каких-то единых государствообразующих корнях тоже нельзя", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин назвал россиян и украинцев одним народом, при этом оскорбив наших сограждан.

Ранее Путин также заявлял, что для него русский, белорусский и украинский народы едины.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Александр Невзоров
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
История Украины, если не брать во внимание тот факт, что государство Украина существует с 1991 года, это история предательства. Наследники мазепы и бaндеры. Селюки, которых Россия пыталась сделать инженерами и учёными. Вектор развития Украины после разрыва с Россией - аграрно-сырьевой, наука деградировала и утрачена
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0
2
Roma Roma
Roma Roma
Подальше от раши
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3
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Roma Roma, да на здоровье. Сильно вы нужны
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