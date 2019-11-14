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14 ноября • обновлено в 06:40
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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозреватель Все статьи автора

Украина мешает Западу со своими проблемами

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Очередной раз вы либо чудите, либо не понимаете, о чём идёт речь! И очередной раз какие-то вопросы с Украины.

Объясняю популярно для особо непонятливых.

Европа, давно и долго пытается уйти от санкций из-за Украины. Макрон и его все последние слова и главное действия говорят об одном и том же: УКРАИНА С ЕЁ ПРОБЛЕМАМИ ИМ МЕШАЕТСЯ. И они в целом ряде стран пытаются уйти от таких проблем для себя. Или если просто по-русски - послать украинские проблемы подальше и заново начать диалог с Россией.

Теперь почему?

1. Америка выполняла роль надсмотрщика за европейцами много лет, принуждая их вести себя в правильном, прозападном поведении. Эта роль при Обаме, а сейчас тем более при Трампе исчезла.

2. Макрон и Меркель пытались найти возможность вернуть Америку к её роли, но это бесполезно. Потому что это Трамп раз и два потому что американцы больше не хотят этой роли. Потому не занимайтесь поисками чёрной кошки в тёмной комнате - ситуация изменилась кардинально и надолго.

3. Так как и кнут и пряник с американцами не работает больше, то европейцы пытаются найти возможность застолбить свою независимость и хорошую жизнь, за счёт договора с русскими. Каким образом - перестать морочить себе голову с санкциями, Украиной и её проблемами. Отдать Украину России и найти взаимопонимание с Кремлём.

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4. Правильно или неправильно, но есть много людей в Европе, которые считают, что Россия нуждается в Европе, а Европа нуждается в консолидации и прикрытии от Китая (если нет Америки) и потому именно Россия подходит к этой роли.

5. В России очень сильны страхи, которые они просто не очень произносят, что Китай их проглотит. Потому определённым образом сближение с Европой и в Москве видят в очень положительном контексте.

6. Трамп - про него не надо ничего говорить. И так всё ясно - он самый прорусский президент, который, я не удивлюсь, если поедет ходить с колорадской ленточкой на параде 9 мая в Москву, на 75 лет Дня Победы, как его пригласили уже. И ему точно также плевать на украинские проблемы или воззрения по данному поводу, которые его ограничивают или стыдят в этом поступке.

7. То есть для все особо тормозных - Украина становится для таких правительств и их целей, тормозом, занозой в ноге, как и сказал Макрон.

8. Потому не ищите конкретных этих слов - Трамп тоже мимоходом на встрече большой семёрки сказал, что "Крым русский, так как там русское население" и ни одного источника с конкретикой этих слов вы не найдёте. Их срочно стали стирать и не публиковать, хотя все на встрече их слышали своими ушами. Также и Макрон это высказал, но потом скажут, его не поняли. А Галина Аккерман, старый советского времени ещё диссидент, которая писать просто так не будет. А вы хотите верьте или питайте пустые надежды, как сами хотите.

Я уже давно заметил этот детский инфантилизм, идущий с Украины по серьёзным вопросам. Вы не хотите верить в ситуации, которые вам не выгодны или вам вбили в голову по-другому. Потому и эти пустые надежды с НАТО или ЕС, эти все разговоры про Будапештский меморандум, который никто толком не читал, но все свято верят в то, что кто-то им сказал по нему. Не пора ли вырасти из пелёнок наконец-то и принять правду?

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9. Дальше идёт тот разговор про ПАСЕ, Норд Стрим 2, НАТО и другие действия запада, которые в связи с Украиной мы обсуждали много раз с Александром Ивановым. Есть какие-то вариации и не стыковки, но на 90% всё, что мы оба написали сбывается. Могу дать ссылки опять на те темы

10.

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"Макрон говорит о трех возможных сценариях и, по сути дела, он хочет, чтобы Россия участвовала в общей архитектуре европейской безопасности, без США. Французский президент предлагает конструктивный диалог с Россией, чтобы не толкать ее в объятия Китая, где она станет его вассалом. По мнению Макрона, чтобы выставить диалог с Россией, понадобится 5-10 лет. То есть он все-таки не предлагает немедленно кинуться к России в объятия. А поскольку это довольно большой срок, то за это время, как сказано в одной восточной сказке, или осел умрет, или, Падишах, или сам Ходжа Насреддин. Поэтому пока еще критическая ситуация не наступила", — утверждает Аккерман.

По ее мнению, Макрон сейчас "обезоружен", поскольку его изначальные планы насчет Европы и евроатлантического сотрудничества провалились.

"Он пытался стать европейским лидером, призывать к большей интеграции Европы, и экономической, и политической, и даже военной. Но никто на это не откликнулся. Другие европейские страны его не признали лидером. И главное, что Ангела Меркель его таким лидером не признала. Потом Макрон параллельно пытался "закорешиться" с Трампом. Но тот ни одной позиции не уступил, никакого привилегированного сотрудничества с Францией и Европой не получилось", — рассказывает писательница.

Аккерман отметила, что у Макрона ничего из его "наполеоновских планов" не получилось и он решил попробовать добиться поддержки у России.

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"Осталась теперь только Россия. И если Макрон становится локомотивом снятия санкций, то Россия будет на этом пути его всячески поощрять. Так что это не единичное заявление, Макрон показывает, что, по сравнению с периодом двухлетней давности, когда он, в частности, заявил о том, что Russia Today и "Спутник" — это органы пропаганды, а не СМИ, произошел поворот на 180 градусов", — пояснила писательница.

По ее словам, Макрон заявлял, что Украина – это "такая заноза в ноге Европы", которую нужно извлечь, чтобы Европа смогли идти вперед к более тесному союзу с РФ.

"Дело в том, что в Украине к власти пришел новый президент, более молодой, более гибкий, на первый взгляд, может быть его можно продавить. Санкции всем мешают, и России, и Европе, и они уже не знают, как эти санкции снять, чтоб не потерять лица. Поэтому, конечно, существует давление на Зеленского. Но настоящая проблема состоит в том, что вопрос Донбасса нельзя решить. Это как израильско-палестинская проблема, там можно сделать разведение войск, установить совместные патрули, даже привлечь какие-то третьи страны. Но провести демократические выборы в "ДНР" и "ЛНР" по определению нельзя", — утверждает Аккерман.

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Автор
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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
США
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Александра Флинта
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