Владимир Путин перестает быть глобальным игроком по всем параметрам. Еще Обама говорил, что Россия – игрок региональный, в общем-то так оно и есть. Признают официально или не признают это в Кремле, де-факто у них сменилась риторика. Раньше Советский Союз воображал из себя носителя прогрессивного строя. Он боролся за укрепление справедливого социалистического общества по всему белому свету. Но на самом деле образовалась экспансия, в том числе и вооруженная. Это поддержание подрывных сил, продажа оружие всякого рода прогрессивным повстанцам. Сейчас у Путина стратегия сугубо оборонительная. Ну да, он пытается вцепиться зубами в Венесуэлу, потому что там нефть. И то он ее проиграл, потому что ему приходиться поддерживать на плаву Мадуро вместо того, чтобы что-то от него получать.

Вся путинская логика сводится к обиженному возмущению. Вот "вы забрали у нас Украину". В Кремле действительно думали, что пришли западные люди и забрали у них Украину. Теперь кто-то у них забирает Беларусь. Бацька (Александр Лукашенко, президент Беларуси. – Ред.) оказывается, значит, предатель. Хотя все это нормальный естественный процесс продолжающегося распада пространства, которое еще товарищ Сталин склеил.

Короче говоря, даже путинские люди понимают – что-то не так. Конечно, они никогда этого не скажут. Но их лексика, логика, идеология незаметно для них перестроилась из победной экспансионистской, как в советские времена, в обиженно-оборонительную. Мол, приходят какие-то нехорошие люди и откусывают по кускам ту территорию, которую они считают своей. Хочешь не хочешь, приходится признать, что даже в их системе ценностей Путин Украину проиграл. Он откусил на прощание Крым. Кто-то восторгается этим обстоятельством, но сейчас это больше не радует российское население.

В этот Крым надо вкладывать примерно 150 миллиардов рублей ежегодно. А этих рублей нет. А может быть, лучше их вкладывать в Псковскую область – думают люди, живущие там. Правда, до конкретных формулировок они еще не дошли. Но то, что “Крым наш” перестал восторгать население, можно сказать точно.

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