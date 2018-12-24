Россия идет к третьему коллапсу. Китай заглядывается на Дальний Восток – экс-спикер Сейма Литвы

Российская Федерация неизбежно идет к своему третьему распаду. Приведет ли это к катастрофе всего вокруг или Россия разрушится по внутренним закономерностям – в интервью OBOZREVATEL анализировал экс-спикер Сейма Литвы, политик Витаутас Ландсбергис.

После распада Советского Союза, у него были полномочия лидера страны. Дважды руководил литовским парламентом.

– Почему российское руководство вместо примирения с Украиной и с западным сообществом, только лишь накаляет отношения по всем фронтам?

– С точки зрения хозяина, Украина, безусловно, виновата. Она, как крепостная служанка, пошла к другому хозяину. Поэтому подлежит наказанию, пока вернется с повинной и будет просить помилования. Так что она виновата, если мы возьмем точку зрения помещика, от которого ушла служанка.

Витаутас Ландсбергис

В некоторых странах крепостные имели право могли уходить от одного помещика к другому только в Юрьев день, то есть раз в год. А Украина ушла не в Юрьев день, а тогда, когда ей так назрело. Так что она действительно виновна. А если мы не стоим на точке зрения Кремля, то тут нечего даже спорить.

Литва тоже решала без согласия, из-за чего получала нагоняи из Запада: почему так вы поступили без согласия?

Надо кое-что не забывать. Есть грань, кто и на какой точке зрения стоит. Те, кто стоят на агрессивной и грабительской точке зрения – для них тот, кто стоит на другой стороне, всегда будет виноват. Всегда надо будет его наказывать и освобождать от него же самого. Это освобождение имеет глубокие корни фундаментальной идеологии коммунизма, что все народы нужно освободить от их самих же. Потому что есть один начальник, который знает, как жить.

Второй пункт – это сумасшествие. Говорили о том, что Путин сумасшедший и что с этим делать? А с этим нечего делать. Сумасшедший будет продолжать свое, он будет расширять войну, театр войны и способы. Мы живем в эпоху путинских воин, как когда-то были войны наполеоновские. Сейчас эпоха путинских воин. То там, то там, то в Африке, то на Северном полюсе, та хоть на Луне будут эти войны, пока эта эпоха не кончится.

– И что, тогда наступит эпоха без Путина?

– Действительно, нам надо готовиться к России, которая будет после него. Надо находить пути и слова, как дальше жить с русскими сейчас и после Путина.

Россияне не являются безнадежными и тоже могут строить нормальный мир

На счет сумасшедшего есть две возможности. Что сумасшедший поиграет свою игру, угомонится и уйдет со сцены. А другая, что он весь мир превратит в сумасшедший дом. Будет навязывать всякие идиоткие соображения, аргументации, чтобы мир, как говорили классики КГБ, занимался ерундой. Вот это тактика – чтобы они занимались ерундой, а мы пока приготовимся их прикончить.

Как объяснить тем, которые еще не поняли или не изучали эту методику, чтобы они не занимались ерундой, а занимались основной вещью – думали, что делать с дурдомом. Надо как-то выжить и самим не превратиться в дурдом.

Ведь этот дурдом может, как в повести Эдгара Аллана По, завладеть всем предприятием и выставить всех за сумасшедших.

– Как тогда Западу остановить путинскую агрессию?

– Западу нужно сообразить на троих. Знаете, что такое сообразить на троих? Это вопрос для господина мира, что он из себя представляет, что в нем творится, хорошо ли это и как это можно улучшить?

– Раз агрессия не остановлена, значит, ответа на вопрос нет?

– Поймите, это вопрос выживания человечества, одичания или его самоуничтожения. Если человечество становится идиотским и зверским, то оно не сохранится. Оно уничтожит себя какими-то бомбами, лживыми идеями или ненавистью. Человек начинает ненавидеть сам себя, когда он находится на неправильной дороге и не понимает, что творится. Тогда надо сообразить на одного, а потом и на троих.

– Пока этого не случится, Путин и дальше будет вести войну?

– Да. Как я говорил, сейчас идет эпоха путинских воин. Или она себя исчерпает, или исчерпает себя господин Путин, или терпение окружающего мира, или весь мир превратится в дурдом. Могут быть всякие возможности.

– Верите ли вы в то, что российский президент будет осужден международным трибуналом в Гааге?

– Нет. Путин сам будет править этим трибуналом. Почему этот трибунал не призывает к каким-то ответным мерам по справедливости? Потому что им управляет Путин. А когда у справедливости есть свои пределы, то вряд ли существует сама справедливость.

– Каким образом он может уйти от власти?

– Это решает Господь Бог. Нужно молиться Господу Богу, чтобы он ускорил этот процесс. Все в мире естественно.

– Существует много теорий относительно дальнейшего существования Российской Федерации. В том числе и та, что страна неизбежно идет к своему распаду.

– Я тоже так думаю. Только во что обернется третий коллапс России? Россия идет к своему третьему коллапсу и будет ли это повернуто к катастрофе всего вокруг или Россия разрушится сама по своим внутренним закономерностям. Что из этого потом получится?

Сколько Китай будет смотреть на это и выжидать своего часа – мы не знаем. У них есть очень много времени. Председатель Мао очень четко еще 50 лет назад по этому поводу ответил английскому журналисту на вопрос "претендует ли Китай на Забайкалье и Сибирь". Он сказал, что эти земли еще 200 лет тому назад платили дань китайскому императору. Наивный англичанин удивился: "Господин председатель, там уже 200 лет Россия". А Мао сказал: "А что для Китая 200 лет? Подождем, и все вернется на свои места".

– Россия вообще излечима в плане империалистических замашек?

– Это очень глубокая болезнь, очень глубокая.

Только страшная катастрофа может создать предпосылки для лечения

Никто не может желать или предлагать какую-то там термоядерную катастрофу для России, ведь это может унести мир в целом. А как иначе? Какое потрясение должно прийти, чтобы люди начали осознавать свою вину? Вину каждого. Чтобы они задумались, как мы относимся к соседу, к брату, к собственной семье? По-человечески, по животному или по-зверски? Об этом в мире очень мало говорят.

Происходит постепенное исчезновение человечности вместе с исчезновением религиозной веры во что-то высшее, что делает человека человеком. Если этого нет, то наш знакомый Федор Достоевский сказал, что раз Бога нет – все дозволено. А раз все дозволено, то все идет к чертям.

– В итоге, такое агрессивное поведение людей грозит им исчезновением в общем?

– Да, все исчезнет и это естественный результат происходящего. Господь Бог посылает же столько сигналов. Каждый день катастрофы одна другой сильнее. А этот идиот человек не хочет услышать и призадуматься. Он все еще мнит себя царем Вселенной этой гнилой планеты. И сам способствует, чтобы она загнивала. Что с ним делать?

Есть такие гипотезы, что Господь Бог может решить, что этот проект не удался. Надо начать все заново, а этот списать.

Новости Путин готов воевать в ближайшие месяцы или даже недели

– И это процесс необратимый?

– Это вопрос к людям. Один российский академик по поводу будущего России сказал, что у нее нет будущего. Все пошло необратимо. Есть и такой взгляд на вещи. А может быть, великий брат с востока поможет. Придет и скажет: "Вы не знаете, как жить. А мы знаем. Вот, пожалуйста". Дальний Восток уже становится китайским естественным образом. Люди говорят, что русские женщины предпочитают китайских мужей, которые их не бьют, не пропивают, приносят деньги домой, детям. Это нормальная жизнь. У россиян как-то не получается. Пока есть еще время, пусть они посмотрят на себя и задумаются, к чему их ведет сегодняшняя культура, из которой исчезли такие понятия, как достоинство, любовь, сострадание. Кто в России сострадает кому-то там? У них мир такой, что каждый топчет другого.

Можно топтать Украину, почему она что-то выдумала. Было же хорошо. При Сталине было хорошо, потом пришли какие-то поганые демократы и все испортили.

Идиотству предела нет, а тем более самодовольному идиотству

Философ Ницше когда-то ввел такое понятие, как последний человек, который как бы гласит, что вот мы открыли счастье, а раньше весь мир заблуждался. Так и сейчас, этот человек кичится, что он самый умный, самый лучший, ведь открыл истину. Только он последний человек на этой земле.

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