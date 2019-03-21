"Схема Назарбаева": россиян предупредили о плане Путина

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, уходя с поста, оставил за собой несколько высоких должностей, которые позволят ему продолжать контролировать все стратегически важные решения в Казахстане.

К подобной схеме может прибегнуть глава РФ Владимир Путин перед очередными выборами президента России в 2024 году. Об этом заявила OBOZREVATEL российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"Что касается схемы Назарбаева "уходя не ухожу", мне кажется, что особе внимание на это стоит обратить россиянам, потому что некоторые вещи, которые делает Назарбаев, он их делает даже раньше, чем они происходят в России. Это не то, чтобы опасно, но это может стать прецедентной историей", – сказала Курносова.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

По ее словам, бывший глава Казахстана применил очень интересную схему, сохранив за собой пост пожизненного главы Совета безопасности, у которого есть очень серьезные полномочия. В частности, у преемника Назарбаева Касым-Жомарт Токаева нет возможности единолично назначать силовых министров, что очень важно в президентской Республике.

Помимо этого, Назарбаев остается главой правящей партии "Нур Отан", что позволяет ему контролировать парламент.

"На сегодня у него достаточно полномочий, чтобы контролировать всю Республику. И если ему Токаев не понравится в качестве преемника, ничто, кстати, Назарбаеву не помешает баллотироваться на пост президента Казахстана в 2020 году снова", – говорит россиянка.

"Поэтому это очень интересная схема, россиянам нужно наблюдать и готовиться, потому что я не исключаю, что какая-нибудь похожая схема будет применена Путиным в 2024 году", – отметила Курносова.

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