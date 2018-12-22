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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Угроза разоблачения стала реальной: публика пакует чемоданы

5.4т

Специально для тех, кто среди ночи не смог уснуть, два приятных слуха, достоверность которых выше 90%. Думаю, после таких слухов и спать будет слаще, и бодрствовать веселее.

Первый слух касается темы, которой мы касались в различных аспектах, но в последний раз уже более определенно. По различным каналам, до нас доходила информация о том, что именно банк ВТБ был той кубышкой, из которой деньги оперативно поступали для оплаты различных антиукраинских мероприятий, для содержания непонятных юридических лиц, в КВЭД которых не проставлена их основная деятельность "сбор и передача за рубеж информации шпионского характера", а через длинные схемы, деньги доходили до наших чиновников, депутатов, журналистов и просто – секретных сотрудников российских спецслужб, которым принято присваивать псевдонимы.

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"Вмазывать" в это все дочки российских банков, которых оставалось всего три – было нельзя, поскольку те играют роль резерва, в случае проблем у основного канала, а кроме того, они продолжают оставаться финансовыми инструментами противника внутри нашей экономики. Правда, теперь они лишились главной своей возможности – массовой скупки валюты и вывода ее в РФ, как это было в 2014 году, когда они настойчиво играли против гривны.

Тогда они это могли делать потому, что имели возможность выводить валюту в РФ, а кроме того, были определены НБУ как системообразующие и подлежащие финансированию. Теперь они этого не могут сделать, но все равно – продолжают держаться на плаву, как и целые гроздья российских компаний, которые по идее должны бы прекратить работу и выехать на родину. Видимо, коммерческая деятельность – не единственное и не основное их занятие.

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Но вот ВТБ в начале ноября приостановил платежи, а в середине месяца была назначена временная администрация, которая по закону уже остановила все текущие платежи банка. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто в Украине харчевался российскими подачками и вопреки бравым заявлением управляющего о том, что все встанет на место и будет работать как и прежде – ситуация пошла дальше. В самом банке прошли обыски и скорее всего, управляющий решил, что своя рубашка ближе к телу и строить из себя Штирлица, бросающегося на амбразуру танка – нет смысла, и наверное, поведал множество интересных историй, которые теперь лежат в соответствующих томах здания на Владимирской.

Эти выводы можно сделать по тому, что пару дней назад было объявлено о ликвидации банка. Но все это мы сообщали и раньше, а сегодня информированный источник сообщил, что уже начаты выплаты, положенные вкладчикам по государственной программе гарантирования вкладов, то есть – до 200 тыс. грн. на вкладчика. Якобы, эти выплаты начались буквально в середине недели.

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Это значит, что все процедуры, положенные для ликвидации банка, прошли с невероятной скоростью и заняли чуть больше месяца от введения временной администрации, до ликвидации и начала выплаты вкладов. Кроме всего прочего, Украина показала противнику, что мы научились работать результативно, эффективно и стремительно. И главное – мы знаем больше, чем показываем, и если надо – покажем то, что знаем не просто в виде пресс-конференций, а в виде практических и необратимых действий, как ВТБ. Москва теперь может по достоинству оценить, с каким противником она играет. Кстати, из той же оперы и возврат в государственную собственность титанового завода, еще несколько дней назад принадлежащего Фирташу.

Вторая новость, безусловно, связано с теми процессами, которые лежат в основе первой. Ходят упорные слухи о том, что посольство РФ сокращает штат своих сотрудников. Буквально в эти дни состоялись прощальные фуршеты сотрудников, которые занимали пусть и не первые, но очень важные посты. Со времен совка, именно на эти должности ставились сотрудники внешней разведки, а в отдельных случаях, это как раз и был резидент, который был вершиной шпионской сети в конкретной стране.

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Так вот, именно эта публика пакует чемоданы и вылетает транзитом через Минск. Прямо вчера это и происходило. Это значит, что угроза разоблачения стала совсем реальной и эвакуация стала необходимой.

В общем, среди зимы, кода суточная температура уже не поднимается выше нуля, этим деятелям стало явно душно и это не может не радовать.

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Место
Россия
Источник
Источник:Линия обороны
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Московец Леонид
Московец Леонид
С Наступающим Новым Годом..!! Господа-панове..!!
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Не бухай на ночь,не то ещё помстится...
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