Россия это натуральное фашистское государство, что и является главной проблемой этого государства.

Такое мнение высказал молодой россиянин, чье открытое выступление опубликовано в сети.

"Главная проблема России это не коррупция и выборы в Мосгордуму, а то что мы являемся натуральным фашистским государством. То, что мы каждый день убиваем людей. Это вы тут стоите и наслаждаетесь жизнь. А представьте каково украинцам. Съездите в Днепр, Донецк, Луганск, по Украине. Там с 2014 года стоит куча памятников молодым парням, начиная с 17-18 лет и заканчивая пенсионерами, которые отдали свою жизнь за свободную Украину", – рассказывал молодой человек.

Также россиянин упомянул, как террористы на Донбассе сбили "Боинг 777" рейса МН17 и вели постоянные войны.

"Ровно 5 лет назад наша страна угробила 298 человек. В 2008 году мы напали на Грузию, мы убили тысячу грузин. В первую чеченскую войну мы убили тысячу чеченов. Мы Грозный стерли с лица земли", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за фото украинских детей возле флага России.

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