Ударил ножом за Сталина: в России произошла кровавая резня в редакции газеты

В Ставрополе пожилой россиянин порезал ножом четырех журналистов местной газеты "Родина" за отказ напечатать его статью о советском диктаторе Иосифе Сталине.

Об этом рассказал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук. В частности, нападению подвергся главный редактор издания Николай Бондаренко. Он попал в больницу с ранами лица.

Остальные сотрудники "Родины" отделались более легкими ранениями.

Главный редактор "Родины" Telegram-канал Mash

Как оказалось, пенсионер принес свой материал туда не спроста.Так, по словам Тимчука, "Родина" – газета крайкома КПРФ.

"Стоит посмотреть на заголовки в этой газете хотя бы за последнее время: "Вы скрываете Ленина – мы открываем Сталина", "Не сворачивать Красное Знамя!", "Бессмертный полк", "Партийная жизнь. Пионеры читали стихи о Ленине", – пояснил он.

"В общем, "эффективный менеджер Сталин" (как его нынче принято называть в России), достает своих адептов руками других своих адептов и с того света. Как гласит заголовок в той же газете: "Партийная жизнь. Потрудились на славу!" – резюмировал Тимчук.

Отмечается, что мужчина был задержан и доставлен в полицию. По факту содеянного начато следствие.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Нападавший Скриншот из видео

Стало известно, что пенсионер ранее уже был судим. В полиции о его вменяемости выводов пока делать не спешат.

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