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Ударил ножом за Сталина: в России произошла кровавая резня в редакции газеты

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В Ставрополе пожилой россиянин порезал ножом четырех журналистов местной газеты "Родина" за отказ напечатать его статью о советском диктаторе Иосифе Сталине.

Об этом рассказал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук. В частности, нападению подвергся главный редактор издания Николай Бондаренко. Он попал в больницу с ранами лица.

Остальные сотрудники "Родины" отделались более легкими ранениями.

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Главный редактор "Родины"

Главный редактор "Родины"

Telegram-канал Mash

Как оказалось, пенсионер принес свой материал туда не спроста.Так, по словам Тимчука, "Родина" – газета крайкома КПРФ.

"Стоит посмотреть на заголовки в этой газете хотя бы за последнее время: "Вы скрываете Ленина – мы открываем Сталина", "Не сворачивать Красное Знамя!", "Бессмертный полк", "Партийная жизнь. Пионеры читали стихи о Ленине", – пояснил он.

"В общем, "эффективный менеджер Сталин" (как его нынче принято называть в России), достает своих адептов руками других своих адептов и с того света. Как гласит заголовок в той же газете: "Партийная жизнь. Потрудились на славу!" – резюмировал Тимчук.

Отмечается, что мужчина был задержан и доставлен в полицию. По факту содеянного начато следствие.

Ударил ножом за Сталина: в России произошла кровавая резня в редакции газеты

Скриншот из видео

Ударил ножом за Сталина: в России произошла кровавая резня в редакции газеты

Скриншот из видео

Нападавший

Нападавший

Скриншот из видео

Стало известно, что пенсионер ранее уже был судим. В полиции о его вменяемости выводов пока делать не спешат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев набросился на пропагандиста канала "Россия 24".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Иосиф Сталин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Федоров Федор
Федоров Федор
"...о советском диктаторе Иосифе Сталине."....Этот "советский диктатор" подарил свидурям галичину.Какие мнение у львивских свидомитов будут по этому поводу?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Федоров Федор: Ой, да какой он диктатор! Человек и 10 миллионов людей не уничтожил, сама доброта! За такого мягкого человека его последователям грех и лица не исполосовать.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Как сказал один из кремлевских тролей: "Мы уже встали с колен!". И чувствуется, что это правда! То ли еще будет...
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