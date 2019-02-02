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Удар прямо в зад: Невзоров рассказал, что Украина подарила патрирху Кириллу на юбилей

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Украина нанесла сильнейший удар по Русской православной церкви (РПЦ) и ее главе патриарху Кириллу, приняв закон о переходе церковных общин в ПЦУ.

Такое мнение выразил российский журналист и публицист Александр Невзоров в эфире программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". По иронии судьбы, это практически совпало с 10-й годовщиной интронизации главы РПЦ, которую в России отмечают 1 февраля (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Самый мощный и самый оригинальный подарок ему, конечно, сделала Украина, потому что украинцы, наконец, запалили бикфордов шнур. Он ведет как раз в зад юбиляру, и огонек почти добежал уже. Там принят закон о самоопределении приходов. И этот закон расставляет все точки. Теперь религиозная община будет сама на своем сходе решать, а к какой, собственно говоря, церкви она хочет относиться", – сказал Невзоров, добавив, что РПЦ из-за этого устроила истерику.

Украина сделала оригинальный подарок патриарху Кириллу

Украина сделала оригинальный подарок патриарху Кириллу

По словам публициста, второй бикфордов шнур Кириллу подложили в Российской академии наук, когда сначала присудили, а потом отобрали звание почетного профессора.

"Он уже грохнул, и грохнул так, что там с митры сильно посыпались камушки. Там совсем история анекдотическая. Вот представьте себе: дали вам орден, а потом вызывают снова из строя: "Знаешь, дали по ошибке. Отдай. Отцепляй. Иди обратно. Никакой ты не профессор", – напомнил Невзоров.

"Вообще, у РПЦ сплошные поражения. Я уж не говорю про окончательную утрату Украины, про развал сложного церковного бизнеса – педофилы, убийцы, воры", – подытожил российский журналист.

Российский журналист Александр Невзоров

Российский журналист Александр Невзоров

Facebook Александра Невзорова

Справка. Бикфордов шнур – огнепроводный медленно тлеющий фитиль с пороховым сердечником внутри. Применяется при подрывных работах; скорость горения 1 см/сек. От фамилии английского инженера У. Бикфорда.

Напомним, патриарх Кирилл пригрозил приехать в Украину, чтобы встретиться с верующими и помолиться в Киево-Печерской лавре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 декабря 2018 года была создана единая поместная Православная церковь Украины. Ее главой избран митрополит Переяславский и Белоцерковский УПЦ КП Епифаний.

  • 6 января 2019 года в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю.

  • 30 января была официально зарегистрирована Киевская митрополия Православной церкви Украины.

  • 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской состоится интронизация (возведение на престол) Епифания

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Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Патриарх КириллАлександр Невзоров
Тег
Томос
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минин евген
минин евген
ЗАО "РПЦ" нахрен никому не нужно оказалось, вот немытое кацапьё и беснуется. долбаная секта с педерастом кирюхой во главе.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Невзоров -сатанист и ему абсолютно одинаково ненавистны христиане любых конфессий, в том числе и с Украины. ЗАРЕЖЕТ ХОТЬ ВАРФОЛОМЕЯ, ЧТО ЕПИФАНИЯ И ЕЗЕМКРЯКНЕТ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ!Хватило ума свидомите печатать бредятину слуги антихриста!
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Питон Каа
Питон Каа
Дела украинской секты "свидетелей томоса" Православный мир не волнуют.
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