Удар прямо в зад: Невзоров рассказал, что Украина подарила патрирху Кириллу на юбилей

Украина нанесла сильнейший удар по Русской православной церкви (РПЦ) и ее главе патриарху Кириллу, приняв закон о переходе церковных общин в ПЦУ.

Такое мнение выразил российский журналист и публицист Александр Невзоров в эфире программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". По иронии судьбы, это практически совпало с 10-й годовщиной интронизации главы РПЦ, которую в России отмечают 1 февраля (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Самый мощный и самый оригинальный подарок ему, конечно, сделала Украина, потому что украинцы, наконец, запалили бикфордов шнур. Он ведет как раз в зад юбиляру, и огонек почти добежал уже. Там принят закон о самоопределении приходов. И этот закон расставляет все точки. Теперь религиозная община будет сама на своем сходе решать, а к какой, собственно говоря, церкви она хочет относиться", – сказал Невзоров, добавив, что РПЦ из-за этого устроила истерику.

Украина сделала оригинальный подарок патриарху Кириллу

По словам публициста, второй бикфордов шнур Кириллу подложили в Российской академии наук, когда сначала присудили, а потом отобрали звание почетного профессора.

"Он уже грохнул, и грохнул так, что там с митры сильно посыпались камушки. Там совсем история анекдотическая. Вот представьте себе: дали вам орден, а потом вызывают снова из строя: "Знаешь, дали по ошибке. Отдай. Отцепляй. Иди обратно. Никакой ты не профессор", – напомнил Невзоров.

"Вообще, у РПЦ сплошные поражения. Я уж не говорю про окончательную утрату Украины, про развал сложного церковного бизнеса – педофилы, убийцы, воры", – подытожил российский журналист.

Российский журналист Александр Невзоров Facebook Александра Невзорова

Справка. Бикфордов шнур – огнепроводный медленно тлеющий фитиль с пороховым сердечником внутри. Применяется при подрывных работах; скорость горения 1 см/сек. От фамилии английского инженера У. Бикфорда.

Напомним, патриарх Кирилл пригрозил приехать в Украину, чтобы встретиться с верующими и помолиться в Киево-Печерской лавре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 декабря 2018 года была создана единая поместная Православная церковь Украины. Ее главой избран митрополит Переяславский и Белоцерковский УПЦ КП Епифаний.

6 января 2019 года в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю.

30 января была официально зарегистрирована Киевская митрополия Православной церкви Украины.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской состоится интронизация (возведение на престол) Епифания

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.