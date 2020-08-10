Ученый заявил о людях, которые не заражаются COVID-19: кто они

Несмотря на высокую степень распространения COVID-19, есть люди, которые не заражаются этим новым типом коронавируса.

На это обратил внимание директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян. Его цитируют "Известия".

По словам специалиста, невосприимчивость к коронавирусу наблюдается среди медиков, которые долго работали в так называемой красной зоне, где фиксировалось наибольшее количество больных COVID-19.

"Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в "красной" зоне, контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются", – отметил Тотолян.

Он подчеркнул, что эти случаи заслуживают внимательного изучения. При этом выразил убеждение, что исследование таких людей поможет ответить на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией – не столь затратном в сравнении с вакциной.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские фармкомпании призвали министерство здравоохранения РФ отложить регистрацию вакцины от COVID-19, которую разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Специалисты убеждены, что ускоренная регистрация препарата не сделает страну лидером в этой гонке.