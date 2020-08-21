Ученые обеспокоены, что российская вакцина от COVID-19 может вызвать мутацию коронавируса

Намерение России внедрить частично эффективную вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.

Об этом сообщило Reuters. Эксперты подчеркнули, что вирусы, включая COVID-19, известны своей способностью постоянно мутировать.

Однако некоторые ученые опасаются, что добавление "эволюционного давления" на патоген путем применения вакцины, которая, возможно, не обеспечивает полной защиты, может ухудшить ситуацию.

"Неполная защита может обеспечить "давление отбора", которое заставит вирус уклоняться от присутствующего в препарате антитела, создавая штаммы, которые затем будут уклоняться от всех вакцинных реакций", – сказал Ян Джонс, профессор вирусологии в британском Университете Рединга.

Он подчеркнул, что в этом смысле плохая вакцина хуже, чем ее отсутствие вообще.

Разработчики "Спутник-V", ее финансовые спонсоры и российские власти говорят, что вакцина безопасна и что два месяца ограниченных испытаний на людях доказали ее эффективность.

Однако результаты этих испытаний не были обнародованы, и многие западные ученые настроены скептически, предостерегая от использования вакцины до успешного завершения всех международно признанных испытаний и выполнения всех нормативных требований.

Россия заявила в четверг, 20 августа, что планирует начать крупномасштабное испытание эффективности вакцины в общей сложности на 40 000 человек. Препарат начнут вводить людям из групп высокого риска, в частности медработникам.

"Хочется убедиться, что вакцина эффективна. Мы действительно не знаем этого", – сказала Кэтрин Эдвардс, профессор педиатрии и эксперт по вакцинам из Медицинской школы Университета Вандербильта в США.

По ее словам, воздействие вакцины на вирус, включая борьбу с ним, блокирование или принуждение к адаптации, "всегда вызывает беспокойство".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Россией для получения большей информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине против COVID-19.