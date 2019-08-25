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"Уборщицы из Азии?" В России опозорились с "москвичами" на Дне флага. Эпичное видео

5.2т Читать материал на украинском

В Москве (Россия) на Дне флага заметили массовый наплыв гастарбайтеров, граждан Средней Азии, которые изображали из себя москвичей.

На эпичное видео обратил внимание на своей странице в Facebook известный российский блогер Рустем Адагамов (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

В сюжете "горожане" рассказывали, что работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Пользователи под постом подвергли сомнению высказывания так называемых москвичей.

"Такие все радостные насильно пригнанные рабы", "ЖЭКи по разнарядке явились - маляры, плотники, дворники и все наемные рабочие, а где москвичи?", "Уборщицы из Азии", - прокомментировали они.

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"Уборщицы из Азии?" В России опозорились с "москвичами" на Дне флага. Эпичное видео
В РФ опозорились с "москвичами" на Дне флага

В РФ опозорились с "москвичами" на Дне флага

скриншот видео

В РФ опозорились с "москвичами" на Дне флага

В РФ опозорились с "москвичами" на Дне флага

скриншот видео

В РФ опозорились с "москвичами" на Дне флага

В РФ опозорились с "москвичами" на Дне флага

скриншот видео

В РФ опозорились с "москвичами" на Дне флага

В РФ опозорились с "москвичами" на Дне флага

скриншот видео

В РФ опозорились с "москвичами" на Дне флага

В РФ опозорились с "москвичами" на Дне флага

скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда попалась на фейке с Кравчуком и гимном Украины, СМИ опубликовали лживую информации.

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Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Пигин Макс
Пигин Макс
Россия - страна многонациональная. И кто сказал, что это гастарбайтеры, а не жители столицы? Обоз в очередной раз пробивает днище!
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2 из 3 ответов | показать все
Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, опять клея нанюхалась,скотина одичалая..
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0
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пигин Макс, ты, быдлo, само в свой бред веришь? Ох ты и скотина, животное Кацaп!
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3
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
ну так азиопа как говорил задорный
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6
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