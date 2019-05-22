Убивают сотнями: выяснилась правда о воинах Путина в Сирии

Россия тщательно скрывает факты массовой гибели военных, которые в составе ЧВК регулярно направляются в Сирию.

Собственное расследование по этому поводу провел российский журналист Илья Барабанов. Результатами поделился он на своей странице в Facebook.

Так, по подсчетам журналиста, в провинции Дейр-эз-Зор в феврале 2018 года были убиты минимум 78 человек.

"Государство от них открестилось. Не повезло им еще и в том смысле, что бой случился за месяц до выборов президента, а портить настроение электорату никто не хотел. Так что почти полтора месяца тела держали в морозильных камерах, а уже после 77% процентов за ВВП в апреле прошлого года начали развозить грузы-200 по стране", – поделился Барабанов.

При этом, в документах, по его словам, рандомно меняли места и даты смерти, чтобы никто потом не смог посчитать, сколько точно людей были убиты.

Lenta.ru

Барабанов также поделился историей знакомства с семьей одного из убитых. По его словам, родственники решили нанести на памятник мужчины подобающий текст.

Журналист отметил, что Министерство обороны России выпустило сборник стихов и песен об операции вооруженных сил РФ против международных террористов в Сирии. Одно из произведений и поместили на надгробную плиту упомянутого Барабановым бойца.

Однако всплыл интересный факт: возле слова "ИГИЛ" на памятнике стоит цифра 1), свидетельствующая о сноске "Организация, запрещенная в РФ", которая по российскому законодательству обязательно должна быть помещена. При этом, на могильном камне ее все же решили опустить.

Facebook Ильи Барабанова

"Даже не знаю, как Роскомнадзор будет такую могилу блокировать", – написал Барабанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о гибели в сирийской провинции Дейр-эз-Зор трех российских наемников, которых считали пропавшими без вести. Их тела доставили в Россию.

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