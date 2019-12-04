Убивал любовниц: в России задержали серийного насильника

В Саратове (Россия) расследуют дело местного жителя, который за два месяца изнасиловал четверых своих сожительниц и двоих убил.

Как пишет "Комсомольская правда", 59-летний мужчина еще в конце ноября 2018 года изнасиловал в своем частном доме 40-летнюю женщину и удерживал ее там два дня.

Ей удалось сбежать, когда он решил взять ее с собой и поехать к другу. Однако потерпевшая в полицию не обратилась.

ukranews.com В России задержали серийного маньяка

Позже он привел домой 45-летнюю женщину и изнасиловал ее. Жертва сбежала, но также не подавала заявление в полицию, опасаясь мести. Побег жертв не остановил насильника –вскоре, отмечая Новый год, он поссорился со своей сожительницей, изнасиловал ее и убил. Тело он спрятал в неотапливаемой части дома, где оно пролежало до февраля.

Уже в конце января он пригласил жить с собой другую женщину и в феврале, после ссоры, изнасиловал ее и убил. Следствие по делу продолжается.

Как писал OBOZREVATEL, в России уже восемь лет оперативники не могут найти самого опасного серийного убийцу в стране, который жестоко расправляется с женщинами пенсионного возраста.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.