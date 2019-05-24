Убила операция "Роза": появилась сенсационная версия гибели группы Дятлова

Причиной смерти группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году могла стать секретная операция СССР с кодовым названием "Роза" по испытанию ракет Р-12.

Такое мнение "АиФ" высказал изобретатель и исследователь загадки Дятлова Вадим Скибинский. Он отметил, что пришел к такому выводу, исключив все мистические версии о событии.

В то время, как рассказал он, в СССР стояла задача создать стратегическую ракету, способную донести ядерный заряд до США, однако в ноябре 1958 года вступил в силу мораторий на ядерные испытания.

По словам исследователя, даже после запрета эксперименты в этой области не прекратились, а всего лишь стали тайными.

Туристы из группы Дятлова Губерния Daily

Скибинский предполагает, что группа Дятлова отправилась в поход с задачей отследить запуск ракеты. "Поэтому и палатку поставили в неудобном месте – на склоне горы", – сказал он.

"Но в какой-то момент произошла авария. В Р-12 три бака – вероятно, когда топливо в одном баке было использовано, второй не подключился. Двигатели перестали работать, и ракета, где было ещё как минимум 15 тонн азотной кислоты, врезалась в гору. Кислота превратилась в аэрозоль, под воздействие которого попала группа Дятлова", – продолжил эксперт.

"Ребята получили ожоги легких, добавьте также отвратительный запах скипидара – туристы в панике покинули палатку и бросились к оврагу, подальше от места аварии. Далее все известно – пытались развести костер, часть отправилась обратно к палатке за одеждой, но вскоре все погибли от отравления", – заявил он.

Военные, которые вскоре явились на место аварии, вероятнее всего решили инсценировать драку между туристами, а также собрали обломки ракеты.

"В пользу этой версии и слова очевидцев из числа спасателей, что на перевале торчали острые камни без снега, а следы дятловцев были обледенелые, хотя температуры стояли минусовые.

Значит, причина химическая – аэрозоль осел на землю, где-то растопил снег, где-то уплотнил следы. И цвет тел дятловцев свидетельствует о воздействии кислоты. А взрыва от падения ракеты не было, так как топливо и окислитель находились в отдельных баках", – считает Скибинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в деле о гибели туристов на перевале Дятлова есть еще один достаточно скандальный нюанс. Как оказалось, в 2016 году случайно стало известно о признании одного из местных жителей в убийстве.

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