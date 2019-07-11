Убила, чтобы не плакал: в России мать зверски расправилась с ребенком

В Подмосковье (РФ) 22-летняя беременная женщина забила до смерти годовалого сына из-за его громкого плача.

Инцидент произошел в одной из деревень Истринского района 23 июня, пишет "КП". Ребенок, не приходя в сознание, умер в реанимации 1 июля.

Отмечается, что в тот день отец погибшего малыша, 21-летний Денис, курил на балконе, когда услышал шум в квартире. Он вошел в комнату и увидел сына Ивана на полу, из его рта шла кровь.

Иллюстрация Известия

В реанимации Красногорской городской больницы у мальчика диагностировали множественные травмы головного мозга. Более недели врачи боролись за жизнь ребенка, но он скончался.

Согласно посмертной медицинской экспертизе, причинами смерти стали травматический отек головного мозга, диффузная травма головного мозга, полученные в результате удара тупым предметом.

Подозреваемая КП

При этом изначально мать погибшего, Екатерина, заявила мужу, что ребенок просто случайно выпал из кроватки, однако спустя несколько дней женщина созналась, что громкий плач сына действовал ей на нервы. Поэтому она схватила мальчика, ударила по голове и швырнула на диван, а затем со всей силы ударила об пол.

По словам мамы Дениса, которая разговаривала после случившегося с Екатериной, та "ни капли не раскаивается, ей как будто все равно, что она убила ребенка".

По факту произошедшего Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело. Подозреваемая в убийстве находится дома под подпиской о невыезде.

Подозреваемая КП

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве голый мужчина под действием препаратов напал на дедушку и 2-летнего мальчика и принялся их бить.

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