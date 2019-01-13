Убил жену, соседей, копа и застрелился: в России мужчина устроил кровавую расправу

В Башкирии житель города Учалы застрелил жену и еще двух человек, после чего покончил с собой.

Как сообщает управление Следственного комитета Башкирии, преступление произошло ночью 13 января.

Мужчина, будучи пьяным, поссорился с женой; та убежала к соседям. Он взял ружье и, преследуя супругу, убил соседку, а также ранил ее мужа и еще одного соседа, который вскоре умер в больнице. Впоследствии мужчина убил жену и покончил с собой.

Как сообщает МВД Башкирии, погибший сосед был сотрудником экспертного подразделения отдела полиции по Учалинскому району. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

По данным НТВ, мужчина напал на свою жену, после чего она пыталась скрыться у соседей, но в итоге убийца настиг ее и расстрелял всех, кто попался под руку.

"Комсомольская правда" сообщает, что убийцей оказался 35-летний Артур И. Мужчина был обычным сельским жителем: женился несколько лет назад, строил дом и воспитывал детей. Соседи отзывались о нем только хорошо – был добрым и отзывчивым человеком.

"Это действительно была хорошая семья с далеко идущими планами на будущее. Строили дом, воспитывали детей. Чтобы ни случилось в эту ночь, мне жалко всех. Я его не оправдываю, но все же. Просто в голове не укладывается и не верится во все это. Добродушным человеком он был. Никогда ни с кем не конфликтовал", - рассказала местная жительница.

Артур И. crimea.kp.ru

Другие соседи тоже характеризуют Артура как приветливого человека. Сельчане недоумевают, что подтолкнуло его совершить страшный поступок.

"Сельчане рассказывают, что Артур приревновал свою супругу и устроил кровавую баню. А кто-то утверждает, что мужчина будучи пьяным приехал домой и стал требовать у жены еще денег на выпивку, получив отказ, решил жестоко с ней расправиться. Сначала он ее жестоко избил, а затем разъяренный супруг схватил ружье и стал направлять его на свою жену. Успокоить его, вероятно, было уже невозможно. Чтобы попытаться спастись, женщина решила побежать за помощью к соседям", - сказано в статье.

По данным издания, к Зафиру и Гульсие Хилажевым она прибежала в одной сорочке, была вся в крови, кричала и просила ее спрятать.

Зафир и Гульсия Хилажаевы crimea.kp.ru

"Но Артур останавливаться не думал, и под расстрел попали и супруги. Смертельное ранение он нанес Гульсие, матери двоих детей, а затем выстрелил и в Зафира, который сейчас находится в больнице. Их дети, семилетняя Назгуль и трехлетний Янгир в этот момент тоже были дома – все происходило на их глазах. К счастью, малышей стрелок не тронул", - отмечается в материале.

Зафир и Гульсия Хилажаевы crimea.kp.ru

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