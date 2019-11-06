Убил уже 32 женщин: Россию охватила паника из-за кровавого маньяка. Фоторобот

В России уже восемь лет оперативники не могут найти самого опасного серийного убийцу в стране, который жестоко расправляется с женщинами пенсионного возраста.

По версии следствия, жертвами маньяка стали 32 пожилые женщины из разных регионов России, пишет Лента. Преступления мужчина совершал, представляюсь коммунальщиком или соцсотрудником (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что во всех случаях были убиты одинокие женщины в возрасте от 75 до 90 лет, которые жили в хрущевках. Большинство убийств маньяк совершил в 2011-2012 годы в Поволжье и на Урале. На то, что убивал один и тот же человек, указывает генетическая экспертиза. В частности, генетическим анализом подтверждено 23 убийства из перечня всех преступлений маньяка.

В России маньяк убил 32 женщины и исчез без следа lenta.ru

Как сообщили правоохранители, география серии убийств "поволжского маньяка" очень широка: меньше чем за два года он орудовал в восьми регионах России – Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской, Самарской и Ивановской областях. С первыми восемью жертвами убийца расправился в Татарстане в августе 2011 года.

По информации СМИ, оперативникам стало понятно, что они имеют дело с настоящим маньяком, когда выяснилось, что грабеж – не конечная цель преступника. Порой он похищал из жилья своих жертв их сбережения, но чаще уходил без них, оставляя деньги на видных местах. Так, в Ижевске, убив одинокую пенсионерку в её квартире, "поволжский маньяк" не тронул лежащие на видном месте восемь тысяч рублей, взяв только ювелирные украшения и ключ, чтобы закрыть за собой дверь. По мнению СКР (Следственного комитета России), деньги и другие ценные вещи были для него как трофей, не более. Именно этот факт четко указал оперативникам, что они имеют дело не с грабителем, а с настоящим маньяком, для которого в приоритете убийство, а не нажива.

К тому же преступления были вовсе не спонтанными – преступник тщательно продумывал и планировал их. В квартире преступник всегда орудовал в перчатках, а после убийства рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак.

За все восемь лет, что маньяк находится в розыске, он дал только два промаха: первый – когда едва не попался полицейским, но сумел уйти, выпрыгнув из квартиры жертвы на третьем этаже. Второй – когда попал в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде. Так у следствия появилось изображение предполагаемого преступника.

На видеозаписи видно, что маньяк шел с какими-то бумагами в руках и изучал их перед тем, как войти в квартиру к очередной жертве (по одной из версий предполагалось, что маньяк может быть выходцем из соцслужб или среды медработников). Однако его лицо попало в кадр в профиль и черты лица отображены не слишком четко, чтобы запись могла сильно помочь в следствии. Пока известно только то, что он мужчина 20-35 лет и предположительно татарин.

"У нас есть веские основания полагать, что он житель республики [Удмуртия], и мы не исключаем, что он может продолжить серию убийств, потому что такие преступники сами не останавливаются", – заметил заместитель руководителя Главного управления криминалистики СКР Иван Стрельцов во время рабочей поездки в республику в феврале 2017 года.

25 мая 2017 года следователи предположили, что преступник является уроженцем Татарстана и учился в одной из школ Казани. Сейчас расследование продолжается.

Считается, что с 2012 года маньяк залег на дно, но следствие не исключает, что тот просто сменил тактику и теперь совершает свои преступления по иной схеме и в других регионах страны.

За помощь в поимке преступника Следственный комитет РФ обещает 3 млн рублей. Изначально было объявлено вознаграждение в миллион рублей. При этом в десятку самых разыскиваемых преступников России "поволжский маньяк" не входит.

Фоторобот "поволжского маньяка" lenta.ru

Известно, что мужчина 20-35 лет предположительно татарин lenta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Архангельск местные жители устроили самосуд над маньяком-педофилом, якобы пристававшего к детям и женщинам.

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