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Убил себя и жену: в Ивано-Франковске произошла страшная трагедия с ветераном АТО

2.5т Читать материал на украинском

В воскресенье, 24 августа, в Ивано-Франковске ветеран АТО подорвал с помощью гранаты себя и свою сожительницу.

Инцидент произошел в результате ссоры пары. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, в ходе конфликта мужчина привел в действие две гранаты РГД-5. Оба человека погибли на месте.

В Ивано-Франковске произошла страшная трагедия с ветераном АТО

В Ивано-Франковске произошла страшная трагедия с ветераном АТО

if.npu.gov.ua

Отмечается, что погибший неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием. Также мужчина был участником боевых действий на Донбассе.

В Ивано-Франковске произошла страшная трагедия с ветераном АТО

В Ивано-Франковске произошла страшная трагедия с ветераном АТО

if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковске произошла страшная трагедия с ветераном АТО

В Ивано-Франковске произошла страшная трагедия с ветераном АТО

if.npu.gov.ua

По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса, а именно — умышленное убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове подросток зверски убил девушку. Мать убитой девушки поделилась переживаниями в соцсети.

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Место
Украина Ивано-Франковск
Тег
АТО
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Да,"Обсос" в очередной раз подтвердил,что украина-это другая планета,со своим календарём:"В воскресенье, 24 августа..."
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Там их 350.000 тысяч психически неуровновешанных хероев.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Уголовник из АТО традиционной гранатой отметил день незалежности. Тоди СУГС три раза!
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