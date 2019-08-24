Убил себя и жену: в Ивано-Франковске произошла страшная трагедия с ветераном АТО

В воскресенье, 24 августа, в Ивано-Франковске ветеран АТО подорвал с помощью гранаты себя и свою сожительницу.

Инцидент произошел в результате ссоры пары. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, в ходе конфликта мужчина привел в действие две гранаты РГД-5. Оба человека погибли на месте.

В Ивано-Франковске произошла страшная трагедия с ветераном АТО if.npu.gov.ua

Отмечается, что погибший неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием. Также мужчина был участником боевых действий на Донбассе.

В Ивано-Франковске произошла страшная трагедия с ветераном АТО if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковске произошла страшная трагедия с ветераном АТО if.npu.gov.ua

По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса, а именно — умышленное убийство.

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